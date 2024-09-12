Bolu Valiliği, Kaymakamın aracını aratan Teğmen hakkında açıklama yaptı

Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece Kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı tarafından idari ve disiplin yönünden amiri konumunda olan kaymakama yönelik özel olarak gerçekleştirilen resmi protokol ve görgü kurallarına aykırı bu uygulamanın öğrenilmesi neticesinde, İlçe Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı'nın açığa alındığına dair basında ve sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir.