https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/bolu-valiligi-kaymakamin-aracini-aratan-tegmen-hakkinda-aciklama-yapti-1087957031.html
Bolu Valiliği, Kaymakamın aracını aratan Teğmen hakkında açıklama yaptı
Bolu Valiliği, Kaymakamın aracını aratan Teğmen hakkında açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Bolu Valiliği, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında 'Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yapılmasına' ilişkin açıklama yaptı. Ziyaret... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T20:20+0300
2024-09-12T20:20+0300
2024-09-12T20:29+0300
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Bolu Valiliği, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı'nın kaymakam arabasının aranması nedeniyle açığa alındığı iddialarını yalanladı.Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde jandarma komutanlığına ziyarette bulunan kaymakamın makam aracı nizamiye girişinde güvenlik kontrolünden geçirildi. Olaya tepki gösteren kaymakam tarafından Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen'in görevden alındığı iddia edilmişti. Bolu Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.'21'i resmi 26 araç aranmadı'Açıklamada, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ziyareti sırasında kaymakamlık aracının nizamiye girişinde diğer araçlardan farklı şekilde bekletilerek kontrole tabi tutulduğu belirtildi. Kamera kayıtlarında giriş yapan 21'i resmi 26 aracın aranmadığı sadece kaymakamın makam aracının arandığı tespit edildi.'Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı açığa alınmadı'Bolu Valiliği tarafından kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/narin-guran-cinayetinde-adli-tip-on-raporu-ortaya-cikti-1087954912.html
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Bolu Valiliği, Kaymakamın aracını aratan Teğmen hakkında açıklama yaptı
20:20 12.09.2024 (güncellendi: 20:29 12.09.2024)
Bolu Valiliği, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında 'Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yapılmasına' ilişkin açıklama yaptı. Ziyaret sırasında incelenen nizamiyenin kamera kayıtlarında giriş yapan 21'i resmi 26 aracın aranmadığı sadece kaymakamın makam arabasının arandığı belirtildi.
Bolu Valiliği, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı'nın kaymakam arabasının aranması nedeniyle açığa alındığı iddialarını yalanladı.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde jandarma komutanlığına ziyarette bulunan kaymakamın makam aracı nizamiye girişinde güvenlik kontrolünden geçirildi. Olaya tepki gösteren kaymakam tarafından Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen'in görevden alındığı iddia edilmişti. Bolu Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
'21'i resmi 26 araç aranmadı'
Açıklamada, Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ziyareti sırasında kaymakamlık aracının nizamiye girişinde diğer araçlardan farklı şekilde bekletilerek kontrole tabi tutulduğu belirtildi. Kamera kayıtlarında giriş yapan 21'i resmi 26 aracın aranmadığı sadece kaymakamın makam aracının arandığı tespit edildi.
'Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanı açığa alınmadı'
Bolu Valiliği tarafından kamera kayıtlarının incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21'i resmi 5'i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece Kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı tarafından idari ve disiplin yönünden amiri konumunda olan kaymakama yönelik özel olarak gerçekleştirilen resmi protokol ve görgü kurallarına aykırı bu uygulamanın öğrenilmesi neticesinde, İlçe Jandarma Komutanı İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmiştir. İlçe Jandarma Komutanı'nın açığa alındığına dair basında ve sosyal medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir.