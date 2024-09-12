https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/avrupa-merkez-bankasindan-ikinci-faiz-indirimi-geldi-1087944296.html
Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi geldi
Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi geldi
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Banka, 25 baz puan faiz indirimi yaptı 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T15:28+0300
2024-09-12T15:28+0300
2024-09-12T15:28+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz indirimi
faiz
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka mevduat faiz oranunu yüzde 3.75'den 3.50'ye indirdi. Banka, geçen ayki toplantısında refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’de tutmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/altin-icin-yeni-tahmin-yukari-hareket-gelme-ihtimali-fazla-1087807636.html
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz
avrupa merkez bankası (ecb), faiz indirimi, faiz
Avrupa Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi geldi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı. Banka, 25 baz puan faiz indirimi yaptı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka mevduat faiz oranunu yüzde 3.75'den 3.50'ye indirdi.
Banka, geçen ayki toplantısında refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’de tutmuştu.