https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/altin-icin-yeni-tahmin-yukari-hareket-gelme-ihtimali-fazla-1087807636.html

Altın için yeni tahmin: 'Yukarı hareket gelme ihtimali fazla'

Altın için yeni tahmin: 'Yukarı hareket gelme ihtimali fazla'

Sputnik Türkiye

Gram altın haftaya 2 bin 720 lira seviyelerinde başladı. Ekonomist Hikmet Baydar altında yükseliş trendi olabileceğine dikkat çekti ve "Gram altında ons... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T09:00+0300

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Altın fiyatlarında Fed faiz indirimi beklentileriyle yükseliş trendi hakim. Bu ayki Fed toplantısında bir indirim kararı çıkar mı, bu altında ani yükselişi tetikler mi? Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı “Hem gelen global veriler hem de yurt içi makro veriler sanayide daralma, ekonomide yavaşlama gibi sinyaller verdiği için borsa bu aralar çıkışta zorlanmaktadır" dedi.Gram altın için 2 bin 800 ihtimaliDolar düşer mi?

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