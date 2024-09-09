https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/altin-icin-yeni-tahmin-yukari-hareket-gelme-ihtimali-fazla-1087807636.html
Altın için yeni tahmin: 'Yukarı hareket gelme ihtimali fazla'
Altın için yeni tahmin: 'Yukarı hareket gelme ihtimali fazla'
Sputnik Türkiye
Gram altın haftaya 2 bin 720 lira seviyelerinde başladı. Ekonomist Hikmet Baydar altında yükseliş trendi olabileceğine dikkat çekti ve "Gram altında ons... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T09:00+0300
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Altın fiyatlarında Fed faiz indirimi beklentileriyle yükseliş trendi hakim. Bu ayki Fed toplantısında bir indirim kararı çıkar mı, bu altında ani yükselişi tetikler mi? Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı “Hem gelen global veriler hem de yurt içi makro veriler sanayide daralma, ekonomide yavaşlama gibi sinyaller verdiği için borsa bu aralar çıkışta zorlanmaktadır" dedi.Gram altın için 2 bin 800 ihtimaliDolar düşer mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/uzman-isimler-hesapladi-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olur-1087807317.html
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Altın için yeni tahmin: 'Yukarı hareket gelme ihtimali fazla'
Gram altın haftaya 2 bin 720 lira seviyelerinde başladı. Ekonomist Hikmet Baydar altında yükseliş trendi olabileceğine dikkat çekti ve "Gram altında ons altındaki yükselişe paralel bir yukarı hareket gelme ihtimali fazla diyebiliriz" dedi.
Altın fiyatlarında Fed faiz indirimi beklentileriyle yükseliş trendi hakim. Bu ayki Fed toplantısında bir indirim kararı çıkar mı, bu altında ani yükselişi tetikler mi? Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı “Hem gelen global veriler hem de yurt içi makro veriler sanayide daralma, ekonomide yavaşlama gibi sinyaller verdiği için borsa bu aralar çıkışta zorlanmaktadır" dedi.
Gram altın için 2 bin 800 ihtimali
Gram altında ons altındaki yükselişe paralel bir yukarı hareket gelme ihtimali fazla diyebiliriz. 2787 lira seviyesi test edilebilir diye düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde 2800’lere doğru çıkışını sürdürme ihtimali fazladır.
Carry trade nedeniyle dolar/TL'nin aşağı yönlü baskılanması son derece normal. Önümüzdeki dönemde de bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırım riskini unutmamak gerek. Açıklanan OVP'de de baskılanacağı zaten hesaplamalarda da dikkate alınmış. O yüzden dolar/TL’de şimdilik agresif bir yukarı hareket beklenmiyor, gelen döviz satışlarıyla gevşeme riskinin devam ettiğini düşünüyoruz.”