https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/bakan-fidan-saflarimizi-siklastirmali-imkanlarimizi-musterek-refahimiz-icin-kullanmaliyiz-1085593377.html

Bakan Fidan: Saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız

Bakan Fidan: Saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. 06.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-06T12:31+0300

2024-07-06T12:31+0300

2024-07-06T12:31+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmelidir" dedi.Bakan Fidan, "Şuşa, Azerbaycan'ın 44 gün süren vatan savaşında kazandığı şanlı zaferin sembolüdür. Bu zafer için canını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, muhterem gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Türk Dünyası'nın, uluslararası siyasetin ilgi merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Fidan, "Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği, müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.Fidan, 'dengelerini yitiren' mevcut dünya düzeninde saygın bir platform olarak yükselen TDT'nin, bağları daha da sağlamlaştırmak için önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti.Eğitim çalışmalarının ve gençlik projelerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz" dedi.Fidan, gündemin temelini oluşturan bağlantısallık, enerji, finans, ticaret, savunma sanayisi ve yeni teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini daha ileri taşımak için gerekli ahdi zeminin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Bölgemizde ortaya çıkan fırsatları yine bu anlayış çerçevesinde değerlendirmeliyiz" diye konuştu.'Soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur'Türkiye ile 'gönül ve kader birliği yapmaya hazır, geniş medeniyet coğrafyasına dahil ülkelerle' teşkilat bünyesinde kurumsal ilişkiler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapılmasında fayda gördüğünü belirten Fidan şöyle devam etti:Fidan, bu yılın Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası olan Ahıska Türkleri'nin sürgünün 80. yılı olduğunu hatırlatarak "Ahıskalı kardeşlerimizin, Gürcistan'daki ana vatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almalarına ilişkin süreçlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olacağız. Ahıskalı kardeşlerimize kucak açan tüm TDT ülkelerine ve halklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Soydaş toplulukların başta Türk soyu olmak üzere TDT çatısı altındaki işbirliği kuruluşlarıyla irtibat tesis etmelerini teşvik etmekte fayda görüyoruz" diye konuştu.Kasım 2020'de sona eren 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın sağlanması için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Fidan, şunları söyledi:'Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağırıyoruz'Fidan, Türk Dünyası'nın sorumluluk alması gereken diğer bir meselenin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olduğuna işaret ederek "2022 yılında TDT'ye 'gözlemci üye' olan KKTC ile doğrudan temaslar kurulmasına büyük önem atfediyoruz. KKTC'nin TDT'de üst düzeyde ve uygun şekilde temsiline önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın (Ersin) Tatar'ın bugünkü zirveye katılımı, keza değerli meslektaşımız Tahsin Ertuğruloğlu'un bu toplantıda aramızda bulunması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.KKTC'nin, Bişkek Zirvesi'nde de aynı şekilde temsili için TDT'nin desteğine güvendiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti:'Kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz'Fidan, 3. yılına giren Ukrayna krizinin 'vekalet harbine' dönüşmüş durumda olduğuna işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:Bakan Fidan, "Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Türk Dünyası olarak hepimizi yakından ilgilendiren Afganistan konusunda, siz kardeşlerimizle yakın temas içinde olmaya özel önem veriyoruz" diyerek kendisiyle ve bölgesiyle barışık, istikrarlı bir Afganistan'ın tüm uluslararası toplumun menfaatine olduğuna inandığını belirtti.Türkiye'nin, kapsayıcı yönetişim ve başta kadınlar olmak üzere temel insan haklarına riayet edilmesi yönündeki mesajlarını doğrudan iletebilmek amacıyla geçici yönetim ile pratik ve yapıcı bir ilişki benimsediğine dikkati çeken Fidan, "Aynı zamanda özellikle Afganistan'la sınırı bulunan kardeş ülkelerimizle terörle mücadele, sınır güvenliği, organize suçlar konusunda da somut adımlar atmaya, beraber çalışmaya da hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan etmek istiyorum" dedi.'Türk Dünyası, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez'Fidan, İsrail-Filistin meselesine yönelik de şunları kaydetti:Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasını "Değerli kardeşlerim, ortak vizyonumuz çerçevesinde geleceğimizi inşa etmek için sizlerle yakın çalışmaktan onur duyduğumu bilmenizi isterim. TDT'nin uluslararası arenadaki görünürlüğünün her geçen gün yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" diyerek sonlandırdı.

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