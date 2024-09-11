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Trump-Harris düellosu için Zaharova'dan 'Titanik' benzetmesi: 'Buzdağına çarpmaya 15 dakika kaldı'
Trump-Harris düellosu için Zaharova'dan 'Titanik' benzetmesi: 'Buzdağına çarpmaya 15 dakika kaldı'
Sputnik Türkiye
Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki hararetli tartışma programını değerlendiren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, böyle bir programın batmaya yaklaşan... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:32+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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pensilvanya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında canlı yayında gerçekleştirilen tartışma programını ünlü Titanik gemisine benzetti.Trump ve Harris'in canlı yayında tartışmasının Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Titantik gemisini anımsattığını söyleyen Zaharova, "Gelin durumu farklı bir yönden ele alalım, tabloya biraz daha geniş açıdan bakalım. Mesela büyük, çok değerli, adından övgüyle söz edilen, faaliyetlerinde önemli seviyelere ulaşmış insanlarla dolu Titanik, Atlantik bölgesinde bir yerde ilerliyor, değil mi? Yine bu Titanik'te iki ünlü güreşçi arasında bir maç yapılıyor. Bilmiyorum, boksörler, kick boksçular ya da başkaları, jiu-jitsu. Maç bitiyor ve insanlar oturup kimin kazandığını düşündüğünü soruyor. Unutmayalım ki tüm bunlar bizzat Titanik'te oluyor. Sizce kim kazandı? Bunun herhangi bir önemi var mı? Buzdağına 15 dakika kaldı. Önemi var mı?" ifadelerini kullandı.Titanik'te bulunanlardan biri kaptan köşküne girip dümeni farklı yöne çevirebileceğini, haritalar bulup bir şeyler yapabileceğini düşünseydi, cankurtaran filikalarını kontrol etseydi, belki de bir mucizenin gerçekleşebileceğini varsayan Zaharova, "Ancak ne olduğu malumunuz. Anlıyor musunuz? Kim daha iyi şarkı söyledi, kim daha iyi dans etti? 15 dakika kala Titanik'te hangi yemek daha lezzetliydi?" diyerek tüm bunların batmaya yaklaşan bir gemi için hiçbir önem taşıdığına vurgu yaptı.Şu anda tüm dünyanın böyle bir kurtuluş için çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Bütün dünya aynı cankurtaran filikalarından ve can yeleklerinden oluşan çok kutupluluk konseptini oluşturuyor. Tüm dünya acilen bunları üretmeye, sipariş etmeye, dikmeye, inşa etmeye başlıyor. Bütün dünya bu işin büyük bir hızla nereye gittiğini anlıyor" diye ekledi.ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için eski Donald Trump ile Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya gelmişti.İlk kez gerçekleşen karşılaşma, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ABC News kanalında seyircisiz ve konuşma sırası kendisinde olmayan konuşmacının mikrofonu kapalı halde gerçekleştirilmişti.Harris’le oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışması sonrasında açıklamalarda bulunan Donald Trump, bu tartışmanın kendi siyasi kariyerinin en iyi münazarası olduğunu söylemişti.The New York Times gazetesi, münazarayı, “Seçim öncesi televizyonda yayınlanan münazaralara katılanlardan hiçbiri, rakibine nihai bir nakavt yaşatmayı başaramadı” diye yorumlarken, gazete, Harris'in izleyicilere açık ve net pozisyonunu çoğunlukla aktarmayı başardığını, Trump'ın ise ‘öfkeli ve savunmacı' göründüğünü belirtmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donald trump, kamala harris, buzdağı, pensilvanya, philadelphia, titanik, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri

Trump-Harris düellosu için Zaharova'dan 'Titanik' benzetmesi: 'Buzdağına çarpmaya 15 dakika kaldı'

10:32 11.09.2024
© AP Photo / Alex BrandonRepublican presidential nominee former President Donald Trump watches as Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during an ABC News presidential debate at the National Constitution Center, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia.
Republican presidential nominee former President Donald Trump watches as Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris speaks during an ABC News presidential debate at the National Constitution Center, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki hararetli tartışma programını değerlendiren Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, böyle bir programın batmaya yaklaşan Titanik'e benzettiği dünya için bir önem taşımadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında canlı yayında gerçekleştirilen tartışma programını ünlü Titanik gemisine benzetti.

Trump ve Harris'in canlı yayında tartışmasının Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen Titantik gemisini anımsattığını söyleyen Zaharova, "Gelin durumu farklı bir yönden ele alalım, tabloya biraz daha geniş açıdan bakalım. Mesela büyük, çok değerli, adından övgüyle söz edilen, faaliyetlerinde önemli seviyelere ulaşmış insanlarla dolu Titanik, Atlantik bölgesinde bir yerde ilerliyor, değil mi? Yine bu Titanik'te iki ünlü güreşçi arasında bir maç yapılıyor. Bilmiyorum, boksörler, kick boksçular ya da başkaları, jiu-jitsu. Maç bitiyor ve insanlar oturup kimin kazandığını düşündüğünü soruyor. Unutmayalım ki tüm bunlar bizzat Titanik'te oluyor. Sizce kim kazandı? Bunun herhangi bir önemi var mı? Buzdağına 15 dakika kaldı. Önemi var mı?" ifadelerini kullandı.

Titanik'te bulunanlardan biri kaptan köşküne girip dümeni farklı yöne çevirebileceğini, haritalar bulup bir şeyler yapabileceğini düşünseydi, cankurtaran filikalarını kontrol etseydi, belki de bir mucizenin gerçekleşebileceğini varsayan Zaharova, "Ancak ne olduğu malumunuz. Anlıyor musunuz? Kim daha iyi şarkı söyledi, kim daha iyi dans etti? 15 dakika kala Titanik'te hangi yemek daha lezzetliydi?" diyerek tüm bunların batmaya yaklaşan bir gemi için hiçbir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Şu anda tüm dünyanın böyle bir kurtuluş için çalıştığına dikkat çeken Zaharova, "Bütün dünya aynı cankurtaran filikalarından ve can yeleklerinden oluşan çok kutupluluk konseptini oluşturuyor. Tüm dünya acilen bunları üretmeye, sipariş etmeye, dikmeye, inşa etmeye başlıyor. Bütün dünya bu işin büyük bir hızla nereye gittiğini anlıyor" diye ekledi.

ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri için eski Donald Trump ile Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya gelmişti.
İlk kez gerçekleşen karşılaşma, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ABC News kanalında seyircisiz ve konuşma sırası kendisinde olmayan konuşmacının mikrofonu kapalı halde gerçekleştirilmişti.

Harris’le oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışması sonrasında açıklamalarda bulunan Donald Trump, bu tartışmanın kendi siyasi kariyerinin en iyi münazarası olduğunu söylemişti.

The New York Times gazetesi, münazarayı, “Seçim öncesi televizyonda yayınlanan münazaralara katılanlardan hiçbiri, rakibine nihai bir nakavt yaşatmayı başaramadı” diye yorumlarken, gazete, Harris'in izleyicilere açık ve net pozisyonunu çoğunlukla aktarmayı başardığını, Trump'ın ise ‘öfkeli ve savunmacı' göründüğünü belirtmişti.
Trump-Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
DÜNYA
Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi
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