https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/trump-ve-harris-munazarasi-basladi-1087886950.html
Trump ve Harris münazarası başladı
Trump ve Harris münazarası başladı
Sputnik Türkiye
Donald Trump ve Kamala Harris'in calı yayında gerçekleşen münazarası başladı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T04:43+0300
2024-09-11T04:43+0300
2024-09-11T04:47+0300
dünya
donald trump
kamala harris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e98f4e76623180a0329c492dbac6e36.jpg
ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya geldi.İlk kez gerçekleşen karşılaşma, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ABC News kanalında canlı yayında seyircisiz ve konuşma sırası kendisinde olmayan kouşmacının mikrofonu kapalı halde gerçekleşiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/donald-trumpin-unlu-slogani-make-america-great-again-sapkasi-adiyamanda-uretiliyor-1087872110.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151404_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59941b19d7b5a636a23b5dc1596c770f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump harris, trump harris debate
trump harris, trump harris debate
Trump ve Harris münazarası başladı
04:43 11.09.2024 (güncellendi: 04:47 11.09.2024)
Donald Trump ve Kamala Harris'in calı yayında gerçekleşen münazarası başladı.
ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya geldi.
İlk kez gerçekleşen karşılaşma, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ABC News kanalında canlı yayında seyircisiz ve konuşma sırası kendisinde olmayan kouşmacının mikrofonu kapalı halde gerçekleşiyor.