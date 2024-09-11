https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/trump-ve-harris-munazarasi-basladi-1087886950.html

Trump ve Harris münazarası başladı

Trump ve Harris münazarası başladı

Sputnik Türkiye

Donald Trump ve Kamala Harris'in calı yayında gerçekleşen münazarası başladı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T04:43+0300

2024-09-11T04:43+0300

2024-09-11T04:47+0300

dünya

donald trump

kamala harris

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ABD'de 5 Kasımda gerçekleşecek olan Başkanlık seçimleri için eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris canlı yayında gerçekleşen münazarada karşı karşıya geldi.İlk kez gerçekleşen karşılaşma, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde ABC News kanalında canlı yayında seyircisiz ve konuşma sırası kendisinde olmayan kouşmacının mikrofonu kapalı halde gerçekleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/donald-trumpin-unlu-slogani-make-america-great-again-sapkasi-adiyamanda-uretiliyor-1087872110.html

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