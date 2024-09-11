https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/sinopta-ejder-meyvesi-yetisiyor-iklim-elverisli-olabilir-1087885557.html

Sinop'ta ejder meyvesi yetişiyor: İklim elverişli olabilir

Sinop'ta ejder meyvesi yetişiyor: İklim elverişli olabilir

Sputnik Türkiye

Sinop'ta yaşayan bir kişi, köyde deneme amaçlı ejder meyvesi fidesi dikti. Dikilen fidelerden verim alan kişi, Sinop ikliminin ejder meyvesi yetiştiriciliği... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T02:35+0300

2024-09-11T02:35+0300

2024-09-11T02:35+0300

yaşam

sinop

iklim

verimlilik

ejder meyvesi

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Sinop'ta yaşayan Emin Öztürk, ejder meyvesini yaşadığı bölgede yetiştirmek istedi. Antalya'da yetiştirildiğini gördüğü ejder meyvelerinin fidelerini Dibekli köyünde deneme amaçlı dikti. Yaklaşık 3 ay sonra diktiği fidelerden verim almayı başaran Öztürk, Sinop ikliminin ejder meyvesi için elverişli olduğunu söyledi.Emin Öztürk, ejder meyvelerinin Sinop'ta yetiştirilebilmesi hakkında, “Bu meyve ejder meyvesi. Latince adı pitaya. Türkçe adı ise ejder meyvesi. Sinop ilinde bu meyveyi üretmeyi başardım. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben bunu Antalya'da gördüm ve fidelerini buraya kadar istedim. Deneme amaçlı diktim ve şuan itibariyle olmuş gibi gözüküyor. Sinop'un iklimi bu meyve için çok uygun. Anladığım kadarıyla bu meyve gece sıcaklığı 18 derece gündüz sıcaklığı ise 35 dereceyi bulunca çiçekler meyveye dönüşüyor. Sinop'ta bu bitkinin ise meyveye dönüşmesi Haziran ayının 15'i gibi başlıyor ve yaklaşık 60 gün sonra çiçekleri meyveye dönüşüyor. Ben bunu merakımdan hobi olarak yaptım ve başarılı oldum. Bu meyvenin tanesi pazarlarda 100 TL'den satılıyor. Kilogramı ise yaklaşık 200 TL civarında. Meyvenin bir tanesi yarım kilogram kadar ediyor” dedi.

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sinop, iklim, verimlilik, ejder meyvesi