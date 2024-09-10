https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/antalyanin-son-caretta-caretta-yavrulari-da-denizle-bulustu-1087863617.html

Antalya'nın son caretta caretta yavruları da denizle buluştu

Antalya'nın son caretta caretta yavruları da denizle buluştu

Sputnik Türkiye

Antalya'da 180 yuvadan çıkan yaklaşık 4 bin caretta caretta yavrusu denize kavuştu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T14:11+0300

2024-09-10T14:11+0300

2024-09-10T14:11+0300

yaşam

antalya

caretta caretta

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 6. Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifinin protokolle yürüttüğü koruma ve izleme çalışmaları sayesinde, Çıralı sahilindeki yuva sayısı 180'e ulaştı.Yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sabahın erken saatlerinde Çıralı'daki son iki yuvadan çıkan 8 caretta caretta yavrusunun denize kavuşmasına tanıklık edildi.Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, mayısta ilk yuvanın işaretlenmesini yaptıklarını ve 2024'ün son yuva açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.Rekor kırıldıBu yıl yuva sayısının çok arttığını belirten Solmaz, "Mayıstan bu yana 180 yuvamızla son 30 yılın rekorunu kırdık. Caretta carettalar nesli tükenmekte olan canlılar olduğu için bölgemizdeki en önemli varlıklar durumunda." ifadelerini kullandı.Sezon kapandıUlupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu yıl 180 yuvada 12 bin yumurtaya ulaşıldığını belirterek, son iki yuvadan sonra sezonu kapattıklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/akdenizde-deniz-kaplumbagalari-mavi-sulara-kavusuyor-populasyonu-kritikten-tehdide-yakin-statuye-1087166279.html

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