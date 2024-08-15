https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusya-savunma-bakanligi-sinirlarin-korunmasi-icin-yeni-konsey-kurdu-1086901721.html

Rusya Savunma Bakanlığı, sınırların korunması için yeni konsey kurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, sınırların korunması için yeni konsey kurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya’ya ait sınır bölgesi Kursk’a başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, Rusya... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T21:50+0300

2024-08-15T21:50+0300

2024-08-15T21:50+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

andrey belousov

kursk

bryansk

belgorod

konsey

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ukrayna ordusu

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Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Andrey Belousov, sınır bölgelerindeki kontrolün önemine dikkat çekerek, “Benim emrimle Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi sınır bölgelerinin askeri güvenliği için Askeri Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. Konseyin amacı, birlik gruplarının kapsamlı desteğinin verimliliğini arttırmak, devlet sınırını korumak, bölgelerin topraklarını ve nüfusunu koruma görevlerini çözmektir” ifadelerini kullandı.Konseyin birliklerin tedariki, birimler arası işbirliği, mühendislik düzenlemesi, tahliyede yardım konularıyla ilgileneceği ve haftada en az bir kez toplanacağını vurgulayan Belousov, yeni kurulan konseyin temel görevlerini şu şekilde özetledi:Belousov, Savunma Bakanlığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, konseyin ayrıca devlet sınırının aşılması tehdidi durumunda kurumlar arası etkin işbirliğini ve bölgelere asker konuşlandırma konularını da düzenleyeceğini belirtti.Aynı zamanda, yeni organın, birlik eylemlerinin operasyonel yönetiminin yerini almadığına dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı, askeri operasyonun yönetiminin Kuzey Grubu Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi olmaya devam edeceğinini altını çizdi.Yeni kurulan ve haftada en az bir kez toplanması planlanan konseyde ilgili savunma bakan yardımcıları, askeri yönetim organlarının başkanları ve genelkurmay temsilcileriyle birlikte Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri yer alacak.Belousov, “Sorunları hızlı ve gecikmeksizin çözmeye gayret edeceğiz. Sahadan gelen bilgilerin konsey içinde hızlı ve doğru bir şekilde rapor edilmesini bekliyorum” diyerek toplantıyı sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html

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