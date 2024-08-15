https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rusya-savunma-bakanligi-sinirlarin-korunmasi-icin-yeni-konsey-kurdu-1086901721.html
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırların korunması için yeni konsey kurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırların korunması için yeni konsey kurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya’ya ait sınır bölgesi Kursk’a başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, Rusya... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T21:50+0300
2024-08-15T21:50+0300
2024-08-15T21:50+0300
ukrayna krizi
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belgorod
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Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Andrey Belousov, sınır bölgelerindeki kontrolün önemine dikkat çekerek, “Benim emrimle Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi sınır bölgelerinin askeri güvenliği için Askeri Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. Konseyin amacı, birlik gruplarının kapsamlı desteğinin verimliliğini arttırmak, devlet sınırını korumak, bölgelerin topraklarını ve nüfusunu koruma görevlerini çözmektir” ifadelerini kullandı.Konseyin birliklerin tedariki, birimler arası işbirliği, mühendislik düzenlemesi, tahliyede yardım konularıyla ilgileneceği ve haftada en az bir kez toplanacağını vurgulayan Belousov, yeni kurulan konseyin temel görevlerini şu şekilde özetledi:Belousov, Savunma Bakanlığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, konseyin ayrıca devlet sınırının aşılması tehdidi durumunda kurumlar arası etkin işbirliğini ve bölgelere asker konuşlandırma konularını da düzenleyeceğini belirtti.Aynı zamanda, yeni organın, birlik eylemlerinin operasyonel yönetiminin yerini almadığına dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı, askeri operasyonun yönetiminin Kuzey Grubu Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi olmaya devam edeceğinini altını çizdi.Yeni kurulan ve haftada en az bir kez toplanması planlanan konseyde ilgili savunma bakan yardımcıları, askeri yönetim organlarının başkanları ve genelkurmay temsilcileriyle birlikte Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri yer alacak.Belousov, “Sorunları hızlı ve gecikmeksizin çözmeye gayret edeceğiz. Sahadan gelen bilgilerin konsey içinde hızlı ve doğru bir şekilde rapor edilmesini bekliyorum” diyerek toplantıyı sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, kursk, bryansk, belgorod, konsey, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, kursk, bryansk, belgorod, konsey, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırların korunması için yeni konsey kurdu
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya’ya ait sınır bölgesi Kursk’a başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar halen sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde sınır bölgelerinin askeri güvenliği için Koordinasyon Konseyi kurulduğu bildirildi.
Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Andrey Belousov, sınır bölgelerindeki kontrolün önemine dikkat çekerek, “Benim emrimle Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde Belgorod, Bryansk ve Kursk gibi sınır bölgelerinin askeri güvenliği için Askeri Koordinasyon Konseyi kurulmuştur. Konseyin amacı, birlik gruplarının kapsamlı desteğinin verimliliğini arttırmak, devlet sınırını korumak, bölgelerin topraklarını ve nüfusunu koruma görevlerini çözmektir” ifadelerini kullandı.
Konseyin birliklerin tedariki, birimler arası işbirliği, mühendislik düzenlemesi, tahliyede yardım konularıyla ilgileneceği ve haftada en az bir kez toplanacağını vurgulayan Belousov, yeni kurulan konseyin temel görevlerini şu şekilde özetledi:
Birlik ve kuvvet gruplarına talep edilen silahların, askeri ve özel teçhizatla birlikte lojistik destek araçlarının etkin bir şekilde sağlanması;
Bölgelerin toprakları için mühendislik ekipmanlarının sağlanması;
Sivil makamlara nüfusun tahliyesinde yardımcı olmak, zamanında bilgi ve bu süreçlerde koruma sağlanması;
Sivil nüfusun ve altyapının insansız hava aracı saldırılarından ve düşman bombardımanından korunmasını sağlamak amacıyla ek tedbirler alınması.
Belousov, Savunma Bakanlığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, konseyin ayrıca devlet sınırının aşılması tehdidi durumunda kurumlar arası etkin işbirliğini ve bölgelere asker konuşlandırma konularını da düzenleyeceğini belirtti.
Aynı zamanda, yeni organın, birlik eylemlerinin operasyonel yönetiminin yerini almadığına dikkat çeken Rusya Savunma Bakanı, askeri operasyonun yönetiminin Kuzey Grubu Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi olmaya devam edeceğinini altını çizdi.
Yeni kurulan ve haftada en az bir kez toplanması planlanan konseyde ilgili savunma bakan yardımcıları, askeri yönetim organlarının başkanları ve genelkurmay temsilcileriyle birlikte Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgelerinin valileri yer alacak.
Belousov, “Sorunları hızlı ve gecikmeksizin çözmeye gayret edeceğiz. Sahadan gelen bilgilerin konsey içinde hızlı ve doğru bir şekilde rapor edilmesini bekliyorum” diyerek toplantıyı sonlandırdı.