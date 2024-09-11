Scholz, Ukrayna'da barış için Rusya'nın da katılacağı yeni bir konferans düzenlemeyi önerdi
© AP Photo / Markus SchreiberOlaf Scholz, el canciller alemán, habla durante su rueda de prensa anual de verano en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için son günlerde müzakere masasına işaret eden Almanya Başbakanı Scholz, bu kez Rusya'nın da masada olacağı yeni bir konferans çağrısı yaptı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'da barışın tesisi için yeni bir konferans yapılması ve buna Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.
Alman parlamentosundaki bütçe görüşmeleri sırasında Ukrayna krizinin olumsuz etkilerinden bahseden Scholz, "Ukrayna'da barışla ilgili yeni bir konferans daha yapılmalı. Üstelik Rusya da müzakere masadında olmalı. Bu görevi şimdi yerine getirmeliyiz" dedi.
Scholz, barış anlaşması imzalamak için hangi imkanların ortaya çıktığına bakmanın vaktinin geldiğini de vurguladı.
Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Scholz, “Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” demiş ve bölgedeki çatışmanın daha hızlı nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin müzakerelere başlanması gerektiğinin altını çizmişti.
Bir sonraki Ukrayna barış zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, “Bence şu an mevcut savaş durumundan barışa şu anda göründüğünden daha hızlı nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar yapmanın tam zamanı” ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Şansölyesi, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya'nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulamıştı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da, Scholz'un gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramaktan çekinmeyeceğini söylemişti.
Hebestreit, "Başbakan, günün birinde böyle bir konuşmanın uygun olacağını düşünürse, Rusya liderini aramaktan çekinmeyecektir" demişti.
Alman parlamentosundaki bütçe görüşmeleri sırasında Ukrayna krizinin olumsuz etkilerinden bahseden Scholz, "Ukrayna'da barışla ilgili yeni bir konferans daha yapılmalı. Üstelik Rusya da müzakere masadında olmalı. Bu görevi şimdi yerine getirmeliyiz" dedi.
Scholz, barış anlaşması imzalamak için hangi imkanların ortaya çıktığına bakmanın vaktinin geldiğini de vurguladı.
Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Scholz, “Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” demiş ve bölgedeki çatışmanın daha hızlı nasıl sonlandırılabileceğine ilişkin müzakerelere başlanması gerektiğinin altını çizmişti.
Bir sonraki Ukrayna barış zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, “Bence şu an mevcut savaş durumundan barışa şu anda göründüğünden daha hızlı nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar yapmanın tam zamanı” ifadelerini kullanmıştı.
Almanya Şansölyesi, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya'nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurgulamıştı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da, Scholz'un gerektiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramaktan çekinmeyeceğini söylemişti.
Hebestreit, "Başbakan, günün birinde böyle bir konuşmanın uygun olacağını düşünürse, Rusya liderini aramaktan çekinmeyecektir" demişti.