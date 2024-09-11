https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/rus-dis-istihbarati-abd-gurcistandaki-secim-mudahalesine-agit-yapisini-bulastiracak-1087895830.html

Rus Dış İstihbaratı: ABD, Gürcistan'daki seçim müdahalesine AGİT yapısını bulaştıracak

Rus Dış İstihbaratı: ABD, Gürcistan'daki seçim müdahalesine AGİT yapısını bulaştıracak

Sputnik Türkiye

ABD’nin 26 Ekim'de Gürcistan’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu daha önce duyuran Rusya Dış İstihbarat... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T10:56+0300

2024-09-11T10:56+0300

2024-09-11T10:56+0300

dünya

rusya dış istihbart servisi (svr)

gürcistan

güney kafkasya

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

ukrayna'daki agit özel gözlem misyonu

abd

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SVR’in kamuoyuyla paylaştığı son raporda, ABD’nin Gürcistan’daki seçimler öncesi AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) yönetimiyle ‘işbirliği’ yapmayı kabul ettiği vurgulanırken, açıklamanın devamında, “SVR'ye gelen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Washington'un artık istemediği Gürcü Rüyası partisinin zaferini önlemek için Gürcistan'daki 26 Ekim parlamento seçimlerine yeni bir müdahale aracı kullanmayı planladığı anlaşılmış, ABD’nin AGİT/ODIHR yönetimiyle işbirliği yapmayı kabul ettiği kaydedilmiştir. Yapının, oylamadan 10 ila 20 gün önce, ülkede özgür ve adil seçimler için gerekli koşulların bulunmadığı sonucuna varan bir ara rapor yayınlaması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.Rus Dış İstihbaratı’na göre, Gürcistan’daki seçimin ilk sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasının ardından, seçim sürecinin demokratik normlara uygun olmadığına dair bir görüş de sunulacak.'ODIHR, ABD makamlarının sahtekâr oyunlarının sözcüsü haline dönüştü'SVR’ye ulaşan bilgilere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine müdahale etmek ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin zaferini engellemek için AGİT’i yeni bir araç kullanmayı planlarken, raporda yer alan açıklama kısmında, “Washington'un niyeti açık ve artık şaşırtıcı değildir. Amaç, Batı yanlısı Gürcü muhalefetine, ülkede iktidarı zorla ele geçirmek amacıyla kitlesel protestolar başlatmak için bir bahane üretmektir” denildi.Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Gürcistan'daki seçimlerden önceki entrikalara dahil olmasının AGİT’e ait bu yapının ABD oyunlarının sözcülüğüne dönüştüğünün kanıtı olduğunun altını çizen Rus Dış İstihbaratı, açıklamasını, “Ofisin, oylamadan çok önce bu durumu 'antidemokratik' olarak tanımlamaya hazır olduğu aşikardır. Bu durum, ODIHR'in ABD makamlarının sahtekâr oyunlarının sözcüsü haline dönüştüğünün göstergesidir” diye tamamladı.SVR, bir önceki raporunda, Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının (STK) oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirtmiş ABD’nin ülkede renkli devrime hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.Raporda şu ifadelere yer verilmişti:AGİT, Azerbaycan’daki seçimlere de tepki vermiştiAzerbaycan’da 2018 yılındaki seçimlerde İlham Aliyev oyların yüzde 86’sını almış, AGİT, ‘gerçek rekabetin’ bulunmadığı ve ‘kısıtlayıcı bir siyasi ortamda’ gerçekleştiği gerekçesiyle seçim koşullarına ciddi eleştiriler yöneltmişti.Azerbaycan'da bu yılın şubat ayında yapılan ve yine Aliyev’in zaferiyle sonuçlanan erken seçimlere de tepkisini gösteren AGİT, mükerrer oy kullanıldığına ve sandıktan seçmen sayısından fazla pusula çıktığına dair işaretler olduğunu açıklamış, seçimlerin sınırlandırılmış bir siyasi iklimde ve temel hak ve hürriyetleri ihlal eden yasal düzenlemeler altında yapıldığını iddia etmişti.Diyaloğu terk edip yozlaşan AGİTHaziran ayında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktları arasında karşılıklı yıpratmaya dayalı gerilim politikalarına karşı diyalog ve işbirliği süreci olarak sunulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) yalnızca Batı’nın çıkarlarına hizmet ederek yozlaştığını söylemişti.AGİT’in Batı'nın çıkarlarına hizmet ettiğini ve bu tür girişimlere karşı daha etkili bir şekilde karşı koyulması gerektiğini belirten Lavrov, “(AGİT) aslında okyanus ötesinden Avrupa'daki süreçleri manipüle edenlerin aracına dönüşmüş, son yıllarda Avrupa'yı kendi çıkarlarına tabi kılmış ve kıtayı ekonomik alanda bir rakip olmaktan çıkarmıştır” demişti.Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi Avrupa-Atlantik kurumlarının yozlaşması nedeniyle Rusya’nın Avrasya’da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi oluşturma görevini ön plana çıkardığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/gurcu-vekilden-almanyaya-sert-yanit-batinin-somurgesi-degiliz-1087783303.html

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