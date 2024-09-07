https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/gurcu-vekilden-almanyaya-sert-yanit-batinin-somurgesi-degiliz-1087783303.html

Gürcü vekilden Almanya'ya sert yanıt: 'Batı'nın sömürgesi değiliz'

Gürcü vekilden Almanya'ya sert yanıt: 'Batı'nın sömürgesi değiliz'

Sputnik Türkiye

İktidardaki Gürcü Rüyası'nın milletvekili Kadagişvili, Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi grup temsilcilerine verdiği yanıtta Gürcistan'ın Batı'nın... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T21:49+0300

2024-09-07T21:49+0300

2024-09-07T21:49+0300

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batı

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İktidardaki Gürcü Rüyası - Demokratik Gürcistan partisi milletvekili Irakli Kadagişvili, Federal Meclis milletvekillerinin eleştirilerine cevaben yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın bir sömürge ülkesi olmadığını ve herkesin eleştiri ile klişeler yerine Tiflis'in stratejik hedeflerine saygı duyması gerektiğini söyledi.Milletvekil Kadagişvilii, birilerinin ülkedeki demokrasi seviyesini eleştirmeden önce diğer ülkelerde neler olduğunu bilmesi gerektiğini de konuşmasında dile getirdi.Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komitesi grup temsilcileri Deborah Düring, Jürgen Hardt, Ulrich Lechte ve Nils Schmid yaptıkları açıklamada Gürcistan hükümetinin mevcut gidişatının Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunu tıkadığını, bu gidişatın devam etmesi halinde Alman Federal Meclisi'nin AB katılım müzakerelerinin başlamasını destekleyemeyeceğini ve 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin temel özgürlükleri tehdit ettiğini ve sivil toplumu zayıflattığını söylemişti.Kadagişvili açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Kadagişvili ayrıca, ülkedeki demokrasi seviyesini eleştirmeden önce, AB'ye aday ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerde neler olduğunu bilmeleri gerektiğini belirterek, “Aday ülkelerde, Gürcistan'a kıyasla, demokrasi en çok durumda, ancak onlar üzerinde belirli jeopolitik iddialar olmadığı için orada her şey mümkün, Gürcistan için ise değil. Öyle bir şekilde geliyorlar ki zaten klişeye yapışmış durumdalar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

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gürcistan, almanya, almanya federal meclisi, avrupa birliği, sömürge, batı