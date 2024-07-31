https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/abdden-gurcistana-yabanci-ajanlar-yasasi-santaji-95-milyon-dolarlik-yardim-askiya-alindi-1086383275.html
ABD'den Gürcistan'a yabancı ajanlar yasası 'şantajı': 95 milyon dolarlık yardım askıya alındı
ABD'den Gürcistan'a yabancı ajanlar yasası 'şantajı': 95 milyon dolarlık yardım askıya alındı
Sputnik Türkiye
ABD yönetimi, Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' adlı yasanın yasanın kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Tiflis'e yönelik yardım programını askıya... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T17:39+0300
2024-07-31T17:39+0300
2024-07-31T17:39+0300
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abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
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şantaj
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada 95 milyon dolar olduğu kaydedilen yardım miktarının askıya alındığı kaydedildi.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gürcistan hükümeti temsilcilerinin eylem ve açıklamalarının 'AB ve NATO üyeliği normlarıyla bağdaşmadığı' ifade edilen açıklamada Blinken, “Bu eylemlerle bağlantılı olarak Gürcistan hükümetine yardımı askıya alsak da, ABD demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, bağımsız medyayı ve ekonomik kalkınmayı güçlendirerek Gürcistan halkına fayda sağlayan programlara ve faaliyetlere yardım sağlamaya devam edecektir” dedi.Blinken ayrıca Gürcistan'ın bağımsızlığından bu yana Washington'un Tiflis'e ülkenin 'ekonomisinin ve demokratik kurumlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi' için 6.2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını hatırlattı.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ise yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerinin açıklamalarının bir 'şantaj' olarak nitelendirerek Washington'un Gürcü-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasında önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, irakli kobahidze, şantaj, nato, ab
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, irakli kobahidze, şantaj, nato, ab
ABD'den Gürcistan'a yabancı ajanlar yasası 'şantajı': 95 milyon dolarlık yardım askıya alındı
ABD yönetimi, Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' adlı yasanın yasanın kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Tiflis'e yönelik yardım programını askıya almaya karar verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada 95 milyon dolar olduğu kaydedilen yardım miktarının askıya alındığı kaydedildi.
Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
23 Mayıs'ta, Gürcistan hükümetinin anti-demokratik eylemlerinin ardından, ABD ile Gürcistan arasındaki ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiğini duyurdum. Bu gözden geçirmenin bir sonucu olarak ABD, Gürcistan hükümetini doğrudan destekleyen 95 milyon dolardan fazla yardımı askıya alıyor.
Gürcistan hükümeti temsilcilerinin eylem ve açıklamalarının 'AB ve NATO üyeliği normlarıyla bağdaşmadığı' ifade edilen açıklamada Blinken, “Bu eylemlerle bağlantılı olarak Gürcistan hükümetine yardımı askıya alsak da, ABD demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, bağımsız medyayı ve ekonomik kalkınmayı güçlendirerek Gürcistan halkına fayda sağlayan programlara ve faaliyetlere yardım sağlamaya devam edecektir” dedi.
Blinken ayrıca Gürcistan'ın bağımsızlığından bu yana Washington'un Tiflis'e ülkenin 'ekonomisinin ve demokratik kurumlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi' için 6.2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını hatırlattı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ise yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerinin açıklamalarının bir 'şantaj' olarak nitelendirerek Washington'un Gürcü-Amerikan ilişkilerinin yeniden kurulmasında önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.