https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/peskov-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldiri-izni-coktan-verilmis-olabilir-1087902799.html
Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in, Washington’un, Kiev’e Rus topraklarını ATACMS füzeleriyle vurma izni verebileceği açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:08+0300
2024-09-11T13:08+0300
2024-09-11T13:14+0300
dünya
ukrayna
abd
atacms
antony blinken
washington dc
beyaz saray
ukrayna ordusu
kiev
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cfd62737fe31d1b773975e46c00a9013.jpg
Peskov, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında 'Ukrayna'ya Rus topraklarını vurması için Washington’un tedarik ettiği ATACMS füzelerini kullanma yetkisi verebileceği' yönünde Batı medyasında dile getirilen iddiaları değerlendirdi.Bu iznin önceden zaten çoktan alındığını dışlamayan Peskov, “Büyük olasılıkla tüm bu kararların zaten alındığı varsayılabilir. Ve şu anda medyada zaten alınmış olan kararı resmileştirmek için böyle bir bilgilendirme kampanyası yürütülüyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinin bu çatışmaya müdahil olmasıyla aralarına mesafe koyma çabaları da devam ediyor. Öte yandan bunun işe yaradığını düşünmüyoruz” diye konuştu.ABD'nin genel olarak Rusya’ya karşı olumsuz ve düşmanca bir tutum sergilediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, ABD'de Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen canlı yayın tartışmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Adaylar hangi partiden olursa olsun, ABD genel olarak ülkemize karşı olumsuz ve düşmanca tutumunu sürdürmekte” ifadelerini kullandı.‘Putin’in Türkiye ziyaretine dair hazırlıklar devam ediyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içerisinde bir araya gelip gelmeyeceği sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, iki liderin 24 Ekim'de Kazan'da planlanan BRICS zirvesinde yapacağı temaslara odaklandığını dikkat çekti.Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın bu ziyareti beklediğini hatırlatan Peskov, resmi ziyaretin bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini belirtirken, “Her iki başkentte de beklenen ziyaretin, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesini umuyoruz. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-abd-ukraynanin-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldirmasina-izin-verebilir-1087883620.html
ukrayna
abd
washington dc
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6cb8ddf7438995dbe7fc0e6a60ec5e2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya türkiye, rusya abd, peskov türkiye, putin türkiye ziyareti, putin erdoğan
rusya türkiye, rusya abd, peskov türkiye, putin türkiye ziyareti, putin erdoğan
Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
13:08 11.09.2024 (güncellendi: 13:14 11.09.2024)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in, Washington’un, Kiev’e Rus topraklarını ATACMS füzeleriyle vurma izni verebileceği açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın çoktan alındığını dışlamazken, Beyaz Saray’ın şimdi bu kararı resmileştirmeye çalışıyor olabileceğini ekledi.
Peskov, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında 'Ukrayna'ya Rus topraklarını vurması için Washington’un tedarik ettiği ATACMS füzelerini kullanma yetkisi verebileceği' yönünde Batı medyasında dile getirilen iddiaları değerlendirdi.
Bu iznin önceden zaten çoktan alındığını dışlamayan Peskov, “Büyük olasılıkla tüm bu kararların zaten alındığı varsayılabilir. Ve şu anda medyada zaten alınmış olan kararı resmileştirmek için böyle bir bilgilendirme kampanyası yürütülüyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinin bu çatışmaya müdahil olmasıyla aralarına mesafe koyma çabaları da devam ediyor. Öte yandan bunun işe yaradığını düşünmüyoruz” diye konuştu.
ABD'nin genel olarak Rusya’ya karşı olumsuz ve düşmanca bir tutum sergilediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, ABD'de Kamala Harris
ile Donald Trump
arasında gerçekleşen canlı yayın tartışmasına
ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Adaylar hangi partiden olursa olsun, ABD genel olarak ülkemize karşı olumsuz ve düşmanca tutumunu sürdürmekte
” ifadelerini kullandı.
‘Putin’in Türkiye ziyaretine dair hazırlıklar devam ediyor’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
bu yıl içerisinde bir araya gelip gelmeyeceği sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, iki liderin 24 Ekim'de Kazan'da planlanan BRICS zirvesinde
yapacağı temaslara odaklandığını dikkat çekti.
Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın bu ziyareti beklediğini hatırlatan Peskov, resmi ziyaretin bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini belirtirken, “Her iki başkentte de beklenen ziyaretin, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesini umuyoruz. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor" diye ekledi.