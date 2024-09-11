Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin sigorta sorunları
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/peskov-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldiri-izni-coktan-verilmis-olabilir-1087902799.html
Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in, Washington’un, Kiev’e Rus topraklarını ATACMS füzeleriyle vurma izni verebileceği açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T13:08+0300
2024-09-11T13:14+0300
dünya
ukrayna
abd
atacms
antony blinken
washington dc
beyaz saray
ukrayna ordusu
kiev
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_cfd62737fe31d1b773975e46c00a9013.jpg
Peskov, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında 'Ukrayna'ya Rus topraklarını vurması için Washington’un tedarik ettiği ATACMS füzelerini kullanma yetkisi verebileceği' yönünde Batı medyasında dile getirilen iddiaları değerlendirdi.Bu iznin önceden zaten çoktan alındığını dışlamayan Peskov, “Büyük olasılıkla tüm bu kararların zaten alındığı varsayılabilir. Ve şu anda medyada zaten alınmış olan kararı resmileştirmek için böyle bir bilgilendirme kampanyası yürütülüyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinin bu çatışmaya müdahil olmasıyla aralarına mesafe koyma çabaları da devam ediyor. Öte yandan bunun işe yaradığını düşünmüyoruz” diye konuştu.ABD'nin genel olarak Rusya’ya karşı olumsuz ve düşmanca bir tutum sergilediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, ABD'de Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen canlı yayın tartışmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Adaylar hangi partiden olursa olsun, ABD genel olarak ülkemize karşı olumsuz ve düşmanca tutumunu sürdürmekte” ifadelerini kullandı.‘Putin’in Türkiye ziyaretine dair hazırlıklar devam ediyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içerisinde bir araya gelip gelmeyeceği sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, iki liderin 24 Ekim'de Kazan'da planlanan BRICS zirvesinde yapacağı temaslara odaklandığını dikkat çekti.Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın bu ziyareti beklediğini hatırlatan Peskov, resmi ziyaretin bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini belirtirken, “Her iki başkentte de beklenen ziyaretin, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesini umuyoruz. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-abd-ukraynanin-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldirmasina-izin-verebilir-1087883620.html
ukrayna
abd
washington dc
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614613_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6cb8ddf7438995dbe7fc0e6a60ec5e2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya türkiye, rusya abd, peskov türkiye, putin türkiye ziyareti, putin erdoğan
rusya türkiye, rusya abd, peskov türkiye, putin türkiye ziyareti, putin erdoğan

Peskov: Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırı izni çoktan verilmiş olabilir

13:08 11.09.2024 (güncellendi: 13:14 11.09.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in, Washington’un, Kiev’e Rus topraklarını ATACMS füzeleriyle vurma izni verebileceği açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın çoktan alındığını dışlamazken, Beyaz Saray’ın şimdi bu kararı resmileştirmeye çalışıyor olabileceğini ekledi.
Peskov, gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında 'Ukrayna'ya Rus topraklarını vurması için Washington’un tedarik ettiği ATACMS füzelerini kullanma yetkisi verebileceği' yönünde Batı medyasında dile getirilen iddiaları değerlendirdi.
Bu iznin önceden zaten çoktan alındığını dışlamayan Peskov, “Büyük olasılıkla tüm bu kararların zaten alındığı varsayılabilir. Ve şu anda medyada zaten alınmış olan kararı resmileştirmek için böyle bir bilgilendirme kampanyası yürütülüyor. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinin bu çatışmaya müdahil olmasıyla aralarına mesafe koyma çabaları da devam ediyor. Öte yandan bunun işe yaradığını düşünmüyoruz” diye konuştu.
ABD'nin genel olarak Rusya’ya karşı olumsuz ve düşmanca bir tutum sergilediğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü, ABD'de Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen canlı yayın tartışmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Adaylar hangi partiden olursa olsun, ABD genel olarak ülkemize karşı olumsuz ve düşmanca tutumunu sürdürmekte” ifadelerini kullandı.

‘Putin’in Türkiye ziyaretine dair hazırlıklar devam ediyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl içerisinde bir araya gelip gelmeyeceği sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova’nın, iki liderin 24 Ekim'de Kazan'da planlanan BRICS zirvesinde yapacağı temaslara odaklandığını dikkat çekti.
Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini, hem Moskova'nın hem de Ankara'nın bu ziyareti beklediğini hatırlatan Peskov, resmi ziyaretin bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerçekleşeceğini belirtirken, “Her iki başkentte de beklenen ziyaretin, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleşmesini umuyoruz. Hazırlıklar uzun süredir devam ediyor" diye ekledi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
Ukrayna krizi
Blinken: ABD Ukrayna'nın Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırmasına izin verebilir
00:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала