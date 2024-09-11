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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-abd-ukraynanin-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldirmasina-izin-verebilir-1087883620.html
Blinken: ABD Ukrayna'nın Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırmasına izin verebilir
Blinken: ABD Ukrayna'nın Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırmasına izin verebilir
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarını uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurmasına izin verme olasılığını dışlamadı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz televizyonu Sky News'e verdiği demeçte Washington'un Kiev'in Rusya'yı Amerikan ATACMS füzeleriyle vurmasına izin verebileceğini söyledi.‘Başkan Joe Biden'ın ilgili yasağı kaldırmayı düşünüp düşünmediği’ sorusunu Blinken, "Asla dışlamıyoruz" şeklinde yanıtladı.Temmuz ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'nın Amerikan ATACMS füzelerini Rus topraklarının 'derinlerine' saldırı düzenlemek için kullanmasına izin vermeyeceğini, ancak bu tutumun değişebileceğini açıklamıştı.Reuters 3 Eylül’de, ABD yönetiminin JASSM uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylamaya yakın olduğunu ve bu füzelerin sonbaharda açıklanması muhtemel yeni yardım paketine dahil edilebileceklerini aktarmıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı İttifak ülkelerinin 'hiçbir kısıtlama olmaksızın' Kiev'e silah transfer ettiğini kaydetmişti. Fransa da, Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadows/SCALP füzelerini Rusya bölgelerine saldırmak için kullanmasına izni vermişti.Rusya, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesinin Batılı ülkeleri çatışmanın içine doğrudan çekeceği konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kalibr-oniks-x-35-rusya-ve-cin-ordularinin-tatbikatinda-seyir-fuzeleri-devrede-1087874902.html
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antony blinken, abd, atacms, jassm, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, washington, rusya, pentagon, nato genel sekreteri jens stoltenberg
antony blinken, abd, atacms, jassm, ukrayna silahlı kuvvetleri, kiev, washington, rusya, pentagon, nato genel sekreteri jens stoltenberg

Blinken: ABD Ukrayna'nın Rusya topraklarına ATACMS füzeleriyle saldırmasına izin verebilir

00:28 11.09.2024
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya topraklarını uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurmasına izin verme olasılığını dışlamadı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz televizyonu Sky News'e verdiği demeçte Washington'un Kiev'in Rusya'yı Amerikan ATACMS füzeleriyle vurmasına izin verebileceğini söyledi.
‘Başkan Joe Biden'ın ilgili yasağı kaldırmayı düşünüp düşünmediği’ sorusunu Blinken, "Asla dışlamıyoruz" şeklinde yanıtladı.
Temmuz ayında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'nın Amerikan ATACMS füzelerini Rus topraklarının 'derinlerine' saldırı düzenlemek için kullanmasına izin vermeyeceğini, ancak bu tutumun değişebileceğini açıklamıştı.
Reuters 3 Eylül’de, ABD yönetiminin JASSM uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylamaya yakın olduğunu ve bu füzelerin sonbaharda açıklanması muhtemel yeni yardım paketine dahil edilebileceklerini aktarmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı İttifak ülkelerinin 'hiçbir kısıtlama olmaksızın' Kiev'e silah transfer ettiğini kaydetmişti. Fransa da, Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadows/SCALP füzelerini Rusya bölgelerine saldırmak için kullanmasına izni vermişti.
Rusya, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesinin Batılı ülkeleri çatışmanın içine doğrudan çekeceği konusunda uyarmıştı.
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