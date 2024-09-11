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Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı
Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık yarışında Kamala Harris’le oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışması sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bu... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T08:03+0300
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dünya
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ABC News kanalında yayınlanan canlı yayın tartışma programı sonrası Truth Social sosyal sayfasında değerlendirmelerde bulunan Trump, “Özellikle üç kişiye karşı tek olduğum dikkate alınırsa, Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi münazaramdı” diye yazdı.The New York Times gazetesi, münazarayı, “Seçim öncesi televizyonda yayınlanan münazaralara katılanlardan hiçbiri, rakibine nihai bir nakavt yaşatmayı başaramadı” diye yorumlarken, gazete, Harris'in izleyicilere açık ve net pozisyonunu çoğunlukla aktarmayı başardığını, Trump'ın ise ‘öfkeli ve savunmacı' göründüğünü belirtti.Öte yandan Trump’ın ‘üçe karşı tek’ iddiasını doğrulayan ABD'li gazeteci Ben Shapiro, Daily Wire'daki programında yaptığı açıklamasında, Trump ve Harris’in canlı yayın tartışmasına ev sahipliği yapan ABC News’in moderatörleri olan David Muir ve Lindsay Davis'in Demokrat başkan adayı Harris'in yanında yer aldığını söylerken, “David Muir ve Lindsay Davis tartışmanın aktif bir katılımcısıydı.Kamala Harris'in iddialarını bir kez bile kontrol etmediler” ifadesini kullandı.Shapiro'ya göre, son münazara büyük Amerikan televizyon kanallarının kesin olarak Harris'in yanında yer aldığını gösterirken, gazeteci, “Geleneksel medya kararını verdi. artık Demokrat Parti'nin anteni oldular. Bu çılgınlık” diyerek sözlerini tamamladı.
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trump harris, donald trump, kamala harris, abd başkanı trump
trump harris, donald trump, kamala harris, abd başkanı trump

Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı

08:03 11.09.2024 (güncellendi: 08:05 11.09.2024)
© AP Photo / Matt RourkeTrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD başkanlık yarışında Kamala Harris’le oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışması sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bu tartışmanın kendi siyasi kariyerinin en iyi münazarası olduğunu söyledi.
ABC News kanalında yayınlanan canlı yayın tartışma programı sonrası Truth Social sosyal sayfasında değerlendirmelerde bulunan Trump, “Özellikle üç kişiye karşı tek olduğum dikkate alınırsa, Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi münazaramdı” diye yazdı.
The New York Times gazetesi, münazarayı, “Seçim öncesi televizyonda yayınlanan münazaralara katılanlardan hiçbiri, rakibine nihai bir nakavt yaşatmayı başaramadı” diye yorumlarken, gazete, Harris'in izleyicilere açık ve net pozisyonunu çoğunlukla aktarmayı başardığını, Trump'ın ise ‘öfkeli ve savunmacı' göründüğünü belirtti.
Öte yandan Trump’ın ‘üçe karşı tek’ iddiasını doğrulayan ABD'li gazeteci Ben Shapiro, Daily Wire'daki programında yaptığı açıklamasında, Trump ve Harris’in canlı yayın tartışmasına ev sahipliği yapan ABC News’in moderatörleri olan David Muir ve Lindsay Davis'in Demokrat başkan adayı Harris'in yanında yer aldığını söylerken, “David Muir ve Lindsay Davis tartışmanın aktif bir katılımcısıydı.Kamala Harris'in iddialarını bir kez bile kontrol etmediler” ifadesini kullandı.
Shapiro'ya göre, son münazara büyük Amerikan televizyon kanallarının kesin olarak Harris'in yanında yer aldığını gösterirken, gazeteci, “Geleneksel medya kararını verdi. artık Demokrat Parti'nin anteni oldular. Bu çılgınlık” diyerek sözlerini tamamladı.
Trump-Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi
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