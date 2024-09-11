https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/harrisle-duello-sonrasi-trump-siyasi-kariyerimin-en-iyi-munazarasiydi-1087890411.html

Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı

Harris’le düello sonrası Trump: Siyasi kariyerimin en iyi münazarasıydı

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık yarışında Kamala Harris’le oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışması sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, bu... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T08:03+0300

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ABC News kanalında yayınlanan canlı yayın tartışma programı sonrası Truth Social sosyal sayfasında değerlendirmelerde bulunan Trump, “Özellikle üç kişiye karşı tek olduğum dikkate alınırsa, Sanırım bu şimdiye kadarki en iyi münazaramdı” diye yazdı.The New York Times gazetesi, münazarayı, “Seçim öncesi televizyonda yayınlanan münazaralara katılanlardan hiçbiri, rakibine nihai bir nakavt yaşatmayı başaramadı” diye yorumlarken, gazete, Harris'in izleyicilere açık ve net pozisyonunu çoğunlukla aktarmayı başardığını, Trump'ın ise ‘öfkeli ve savunmacı' göründüğünü belirtti.Öte yandan Trump’ın ‘üçe karşı tek’ iddiasını doğrulayan ABD'li gazeteci Ben Shapiro, Daily Wire'daki programında yaptığı açıklamasında, Trump ve Harris’in canlı yayın tartışmasına ev sahipliği yapan ABC News’in moderatörleri olan David Muir ve Lindsay Davis'in Demokrat başkan adayı Harris'in yanında yer aldığını söylerken, “David Muir ve Lindsay Davis tartışmanın aktif bir katılımcısıydı.Kamala Harris'in iddialarını bir kez bile kontrol etmediler” ifadesini kullandı.Shapiro'ya göre, son münazara büyük Amerikan televizyon kanallarının kesin olarak Harris'in yanında yer aldığını gösterirken, gazeteci, “Geleneksel medya kararını verdi. artık Demokrat Parti'nin anteni oldular. Bu çılgınlık” diyerek sözlerini tamamladı.

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