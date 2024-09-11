https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/futbolda-yasa-disi-bahis-operasyonu-3-milyar-lira-islem-hacmi-bulunan-74-supheli-yakalandi-1087890877.html
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı" dedi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T08:15+0300
2024-09-11T08:15+0300
2024-09-11T08:17+0300
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı
08:15 11.09.2024 (güncellendi: 08:17 11.09.2024)
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı" dedi.