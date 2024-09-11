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Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı" dedi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya

Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı

08:15 11.09.2024 (güncellendi: 08:17 11.09.2024)
© AA / Hakan Nuralİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Hakan Nural
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbolda yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı" dedi.
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