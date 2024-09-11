https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/diyanet-isleri-baskanligi-ali-erbasin-luks-konutu-haberlerini-yalanladi-1087919604.html

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ali Erbaş'ın lüks konutu' haberlerini yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ali Erbaş'ın lüks konutu' haberlerini yalanladı

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutu hakkında bazı basın organlarında çıkan 'lüks konut iddialarına' başkanlıktan yalanlama geldi. Başkan... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T20:43+0300

2024-09-11T20:43+0300

2024-09-11T21:00+0300

türkiye

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harcama kanunu

kamu harcamaları

lojman

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın lüks konutu olduğu ve harcamalar yaptığı haberlerini yalanladı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberlerin asılsız olduğu ve 2005 yılından beri yapının başkanlığa bağlı olduğu açıklandı. Haberlerin algı oluşturmak için yapıldığı belirtildi.'Yalan haberler hakkında hukuki işlem başlatılacak'Bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle yapılan duyuruda konutun 2005 yılından beri başkanlığa ait olduğuna değinilerek şunlar kaydedildi:

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