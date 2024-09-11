https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/diyanet-isleri-baskanligi-ali-erbasin-luks-konutu-haberlerini-yalanladi-1087919604.html
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ali Erbaş'ın lüks konutu' haberlerini yalanladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ali Erbaş'ın lüks konutu' haberlerini yalanladı
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutu hakkında bazı basın organlarında çıkan 'lüks konut iddialarına' başkanlıktan yalanlama geldi. Başkan... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T20:43+0300
2024-09-11T20:43+0300
2024-09-11T21:00+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
konut
harcama
harcama kanunu
kamu harcamaları
lojman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086249521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11cfce87c24d18a4ee0590bcfd6aab12.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın lüks konutu olduğu ve harcamalar yaptığı haberlerini yalanladı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberlerin asılsız olduğu ve 2005 yılından beri yapının başkanlığa bağlı olduğu açıklandı. Haberlerin algı oluşturmak için yapıldığı belirtildi.'Yalan haberler hakkında hukuki işlem başlatılacak'Bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle yapılan duyuruda konutun 2005 yılından beri başkanlığa ait olduğuna değinilerek şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/bakanlardan-narin-guran-aciklamasi-her-bir-ayrintinin-uzerine-titrenmektedir-1087918540.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086249521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e0508bbd8e97d179b6f6fbb53fe491c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, konut, harcama, harcama kanunu, kamu harcamaları, lojman
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, konut, harcama, harcama kanunu, kamu harcamaları, lojman
Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Ali Erbaş'ın lüks konutu' haberlerini yalanladı
20:43 11.09.2024 (güncellendi: 21:00 11.09.2024)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutu hakkında bazı basın organlarında çıkan 'lüks konut iddialarına' başkanlıktan yalanlama geldi. Başkan Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili 2005'te Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları'nın bu konutta ikamet ettiği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın lüks konutu olduğu ve harcamalar yaptığı haberlerini yalanladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili haberlerin asılsız olduğu ve 2005 yılından beri yapının başkanlığa bağlı olduğu açıklandı. Haberlerin algı oluşturmak için yapıldığı belirtildi.
'Yalan haberler hakkında hukuki işlem başlatılacak'
Bazı basın organlarında yayımlanan asılsız haberler nedeniyle yapılan duyuruda konutun 2005 yılından beri başkanlığa ait olduğuna değinilerek şunlar kaydedildi:
Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23 Eylül 1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir. Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır