Bakanlardan Narin Güran açıklaması: 'Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir'

İlgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin yetkili tüm birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olayın tüm ayrıntıları ortaya çıkana kadar gözümüz burada olacak. Şu anda Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma büyük bir titizlikle incelenmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail ya da faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekirse yapılmaktadır. Geleceğimizi teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle aynıdır. 21 Ağustos gününden bu yana hem soruşturma hem arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.