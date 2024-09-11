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Bakanlardan Narin Güran açıklaması: 'Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir'
Bakanlardan Narin Güran açıklaması: 'Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da cesedi bulunan Narin Güran'la... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
cinayet
narin güran
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bakan
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8 yaşında öldürülen Narin Güran için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'da değerlendirmelerde bulundu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakanlar açıklamada bulundu.'Fail ile faillerin ortaya çıkması için ne gerekirse yapılmakta'Soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Doku örnekleri incelenmektedir'Narin Güran'ın eve dönüş yolunda saat 15.15'te görüldüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adli Tıp Raporunun da beklendiğini açıklayarak şunları söyledi:'Tanıkların baskı altında kalmaması önemli'Soruşturmanın gizliliği konusundan hassasiyet duyduklarını belirten Bakan Tunç resmi makamların dışında spekülatif bilgilere itibar edilmemesine değinerek şunları belirtti:
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cinayet, narin güran, diyarbakır, bakan, ali yerlikaya, yılmaz tunç
cinayet, narin güran, diyarbakır, bakan, ali yerlikaya, yılmaz tunç

Bakanlardan Narin Güran açıklaması: 'Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir'

19:52 11.09.2024 (güncellendi: 20:30 11.09.2024)
© AA / Bestami Bodruknarin
narin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA / Bestami Bodruk
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da cesedi bulunan Narin Güran'la ilgili Diyarbakır Valiliği'nde açıklama yaptı. Bakanlar, Narin Güran'ın fail ve faillerinin bulunması için gereken çalışmaların büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
8 yaşında öldürülen Narin Güran için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'da değerlendirmelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Bakanlar açıklamada bulundu.

'Fail ile faillerin ortaya çıkması için ne gerekirse yapılmakta'

Soruşturmanın büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İlgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin yetkili tüm birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olayın tüm ayrıntıları ortaya çıkana kadar gözümüz burada olacak. Şu anda Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma büyük bir titizlikle incelenmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail ya da faillerin ortaya çıkarılması için ne gerekirse yapılmaktadır. Geleceğimizi teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle aynıdır. 21 Ağustos gününden bu yana hem soruşturma hem arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

'Doku örnekleri incelenmektedir'

Narin Güran'ın eve dönüş yolunda saat 15.15'te görüldüğünü belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adli Tıp Raporunun da beklendiğini açıklayarak şunları söyledi:

Narin kızımızın eve dönüş yolunda 15.15'te son görüntüsünden sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştır. 20.15'te jandarma komutanlığı 20.50'de de 112 aranarak kayıp ihbarından sonra arama işlemlerine hızlıca başlanmıştır. Karadan ve havadan toplam 75 bin kilometre alan ile su altı arama ekipleri ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu aranmıştır. 62 ev ve 24 metruk binada arama yapılmıştır. 26 kişinin şüpheli 241 kişinin tanık olmak üzere 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup yarın savcılıkta hazır edileceklerdir. Kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay yerinden edinilen bulgularla Van Jandarmasının raporu beklenmektedir. Narin kızımızdan alınan doku örnekleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemeler devam etmektedir. Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir.

'Tanıkların baskı altında kalmaması önemli'

Soruşturmanın gizliliği konusundan hassasiyet duyduklarını belirten Bakan Tunç resmi makamların dışında spekülatif bilgilere itibar edilmemesine değinerek şunları belirtti:

Bu hassas süreçte soruşturmanın selameti ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi için CMK'nın 150. maddesi gereği soruşturma evresinin gizli tutulması yargı sürecinin düzgün yürütülmesi için çok önemlidir. Tanıkların herhangi bir baskı altında kalmaması ve soruşturmanın adil şekilde ilerlemesi için önemlidir. Soruşturmanın gizliliği ve hukuki hassasiyetler gözetilmelidir. Resmi makamlarımızın açıklamaları dışında yayılan spekülatif bilgilere itibar edilmemelidir.

Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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