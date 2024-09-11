https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/3-bakan-narin-guranin-mezarina-ziyaret-1087916343.html

3 bakandan Narin Güran'ın mezarına ziyaret

3 bakandan Narin Güran'ın mezarına ziyaret

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki kabrini... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T18:11+0300

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türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin’in kabrini ziyaret etti. 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın kabrinin bulunduğu Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyarette bulundu. 3 bakan mezara çiçek bıraktı. Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.'Bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu'Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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narin güran, mezarlık, ziyaret, bakan, ali yerlikaya, cenaze, mahinur özdemir göktaş, yılmaz tunç