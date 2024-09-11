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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/sgk-prim-borcu-olanlara-yasal-takip-gss-prim-borcu-nasil-sorgulanir-1087915917.html
SGK prim borcu olanlara yasal takip: GSS prim borcu nasıl sorgulanır?
SGK prim borcu olanlara yasal takip: GSS prim borcu nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj göndererek ödeme yapılmasını istedi. Mesajda kısa süre içerisinde... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:58+0300
2024-09-11T17:58+0300
ekonomi
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
gss
genel sağlık sigortası
prim borcu
sağlık
sağlık bakanlığı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS Prim borcu bulunan kişilere ödeme yapılması için kısa mesaj gönderildi.SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj ile ödeme yapılması talebini iletti. Mesajda borçların kısa süre içerisinde ödenmemesi durumunda yasal takip başlatılacağı belirtilirken mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği açıklandı.SGK tarafından gönderilen mesaj şöyle: GSS borcu sorgulaması nasıl yapılır?GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.GSS Prim borcu nedir?1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.
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gss prim borcu yasal takip, gss borcu sorgulama, genel sağlık sigortası nedir, gss icra olur mu,
gss prim borcu yasal takip, gss borcu sorgulama, genel sağlık sigortası nedir, gss icra olur mu,

SGK prim borcu olanlara yasal takip: GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

17:58 11.09.2024
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj göndererek ödeme yapılmasını istedi. Mesajda kısa süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda yasal takip başlatılacağı bilgisi verilerek e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabileceği belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS Prim borcu bulunan kişilere ödeme yapılması için kısa mesaj gönderildi.
SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj ile ödeme yapılması talebini iletti. Mesajda borçların kısa süre içerisinde ödenmemesi durumunda yasal takip başlatılacağı belirtilirken mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği açıklandı.
SGK tarafından gönderilen mesaj şöyle:
Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız

GSS borcu sorgulaması nasıl yapılır?

GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.

GSS Prim borcu nedir?

1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.
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