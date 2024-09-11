https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/sgk-prim-borcu-olanlara-yasal-takip-gss-prim-borcu-nasil-sorgulanir-1087915917.html

SGK prim borcu olanlara yasal takip: GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

SGK prim borcu olanlara yasal takip: GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj göndererek ödeme yapılmasını istedi. Mesajda kısa süre içerisinde... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T17:58+0300

2024-09-11T17:58+0300

2024-09-11T17:58+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

gss

genel sağlık sigortası

prim borcu

sağlık

sağlık bakanlığı

hastane

vergi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından GSS Prim borcu bulunan kişilere ödeme yapılması için kısa mesaj gönderildi.SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan borçlulara kısa mesaj ile ödeme yapılması talebini iletti. Mesajda borçların kısa süre içerisinde ödenmemesi durumunda yasal takip başlatılacağı belirtilirken mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği açıklandı.SGK tarafından gönderilen mesaj şöyle: GSS borcu sorgulaması nasıl yapılır?GSS borç sorgulama işlemi e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirebilirsiniz. GSS borç Sorgulama ekranına girdikten sonra tescil ve borç sorgulama işlemi yapılabiliyor.GSS Prim borcu nedir?1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda bireyler çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçları şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor.

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gss prim borcu yasal takip, gss borcu sorgulama, genel sağlık sigortası nedir, gss icra olur mu,