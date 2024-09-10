https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/kidem-tazminati-kalkiyor-mu-tamamlayici-emeklilik-sistemi-gundemde-1087873977.html

Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gündemde

Kıdem tazminatı kalkıyor mu? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi gündemde

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlanarak... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:32+0300

2024-09-10T17:32+0300

2024-09-10T17:40+0300

türkiye

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emeklilik yaşı

bireysel emeklilik sistemi (bes)

emekliler

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orta vadeli ekonomik programı

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Orta Vadeli Program kapsamında planlanan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' işçilere kıdem tazminatını emekli maaşında tamamlayıcı maaş olarak sunacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklığında hazırlanan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edildi. Programda 'Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır' maddesi yer aldı. Bu kapsamda işçilerin çalıştıkları gün sayısı hesaplanarak hak ettikleri kıdem tazminatı emekli maaşında ödenecek.Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir?Tamamlayıcı emeklilik sistemi işverenlerin işçilerin hak ettiği kıdem tazminatını aylık olarak sisteme yatıracağı ve işçilerin emekli maaşını aldıkları dönemde tamamlayıcı maaş olarak alabilecekleri emeklilik sistemi olacak. Sistemin ayrıca kıdem tazminatının yerine geçmesi öngörülüyor.Kıdem Tazminatı nedir?İşçilerin çeşitli sektörlerde çalışarak emeklerinin karşılığı olarak işverenler tarafından ödenen ücrete kıdem tazminatı adı veriliyor. Kıdem tazminatı, yasalar ile teminat altına alınan yasal bir sistem olarak çalışıyor. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?İşçilerin her çalıştıkları 1 yıl için 30 günlük en son brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Hesaplama kıdem tazminatı miktarı tavan rakamını geçmeden yapılır. Kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesine göre gelir vergisinden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 77. maddesine göre de sigorta priminden muaf olarak işçiye kesinti yapılmadan ödenir.

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kıdem tazminatı kalkıyor mu, kıdem tazminatı kalkacak, orta vadeli program, emekli maaşı, emeklilik sistemi değişiyor, tamamlayıcı emeklilik sistemi