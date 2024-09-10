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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynali-esir-subay-ust-duzey-komutanlar-mariupoldeki-catismalar-sirasinda-deniz-piyadelerini-1087881776.html
Ukraynalı esir subay: Üst düzey komutanlar Mariupol’deki çatışmalar sırasında deniz piyadelerini kaderine terk etti
Ukraynalı esir subay: Üst düzey komutanlar Mariupol’deki çatışmalar sırasında deniz piyadelerini kaderine terk etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı’nda bölük komutanı olarak görev yapan Sergey Taranyuk, 2022 baharında Mariupol’deki çatışmalar sırasında üst... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T22:42+0300
2024-09-10T22:41+0300
ukrayna krizi
mariupol
ukrayna silahlı kuvvetleri
azovstal
azov taburu
deniz piyadesi
mariupol saldırısı
rus silahlı kuvvetleri
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karargah
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Rus birliklerine esir düşen Taranyuk, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nisan 2022'de Mariupol’ü ablukaya almasının ardından tugayda panik başladığını ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Vladimir Baranyuk’un astlarının kuşatmayı yarma girişiminden hemen önce birliğini terk ettiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Taranyuk, “İlk başta hepimizin çıkması planlandı, kimin hangi teçhizatla çıkacağı, kuşatmanın nasıl kırılacağı, her şey belirlendi. Sonra her şey değişti, tugay komutanı oradan gitti” dedi.Baranyuk’un birimden ayrılmasının ardından onunla iletişimin kesildiğini belirten Taranyuk, “Evet, BTR-60'ına bindi ve yardımcıları, karargah komutanı ve muharebe eğitiminden sorumlu tugay komutan yardımcısıyla birlikte, duran konvoyun yanından geçerek oradan ayrıldı. Daha sonra onlarla iletişim kesildi. Tabur komutanı tamas kurmaya çalıştı ancak olmadı. Nereye gittiğini, onlara ne olduğunu kimse bilmiyordu” diye konuştu.Sergey Taranyuk’un bölük komutanı olarak görev yaptığı 36. Deniz Piyade Tugayı'na bağlı bir tabur kuşatmayı kırma girişiminde bulundu, ancak başarısız oldu. Taburun bir kısmı imha edildi bir kısmı da esir düştü. Deniz piyadelerinin geriye kalanı, yeni atanan tabur komutanı 'Volin' lakaplı Sergey Volınskiy ile birlikte ‘Azov’ taburunun (Rusya’da yasaklı terör örgütü) koruması altına girdi, daha sonra ‘Azovstal’ fabrikasında Rus güçlerine teslim oldu.Baranyuk, 2022 baharında Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü; aynı unvan, 2022'de takas edilen ‘VolIn’e de verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı'nın üst düzey komutanları Ukrayna Kahramanı Albay Vladimir Baranyuk ve karargah komutanı Albay Dmitriy Kormyankov, ‘Azovmash’ fabrikasından (Azovstal'ın kuzeybatısında) çıkma girişiminde bulundukları sırada esir düştü.Baranyuk ifadesinde, esir düştükleri operasyon ve Mariupol’de yürüttükleri askeri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca ‘ulusal taburların’ eğitiminden sorumlu yabancı eğitmenlerin Ukrayna birliklerinden daha iyi ekipmanlara sahip olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-subay-ukrayna-ordusunun-amaci-kursk-sehir-merkezine-ulasmakti-1087879469.html
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mariupol, ukrayna silahlı kuvvetleri, azovstal , azov taburu, deniz piyadesi, mariupol saldırısı, rus silahlı kuvvetleri, esir, karargah
mariupol, ukrayna silahlı kuvvetleri, azovstal , azov taburu, deniz piyadesi, mariupol saldırısı, rus silahlı kuvvetleri, esir, karargah

Ukraynalı esir subay: Üst düzey komutanlar Mariupol’deki çatışmalar sırasında deniz piyadelerini kaderine terk etti

22:42 10.09.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоMariupol- Azovstal
Mariupol- Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı’nda bölük komutanı olarak görev yapan Sergey Taranyuk, 2022 baharında Mariupol’deki çatışmalar sırasında üst düzey komuta kademesinin birliklerini kaderine terk ettiğini belirtti.
Rus birliklerine esir düşen Taranyuk, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nisan 2022'de Mariupol’ü ablukaya almasının ardından tugayda panik başladığını ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Vladimir Baranyuk’un astlarının kuşatmayı yarma girişiminden hemen önce birliğini terk ettiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Taranyuk, “İlk başta hepimizin çıkması planlandı, kimin hangi teçhizatla çıkacağı, kuşatmanın nasıl kırılacağı, her şey belirlendi. Sonra her şey değişti, tugay komutanı oradan gitti” dedi.
Baranyuk’un birimden ayrılmasının ardından onunla iletişimin kesildiğini belirten Taranyuk, “Evet, BTR-60'ına bindi ve yardımcıları, karargah komutanı ve muharebe eğitiminden sorumlu tugay komutan yardımcısıyla birlikte, duran konvoyun yanından geçerek oradan ayrıldı. Daha sonra onlarla iletişim kesildi. Tabur komutanı tamas kurmaya çalıştı ancak olmadı. Nereye gittiğini, onlara ne olduğunu kimse bilmiyordu” diye konuştu.
Sergey Taranyuk’un bölük komutanı olarak görev yaptığı 36. Deniz Piyade Tugayı'na bağlı bir tabur kuşatmayı kırma girişiminde bulundu, ancak başarısız oldu. Taburun bir kısmı imha edildi bir kısmı da esir düştü. Deniz piyadelerinin geriye kalanı, yeni atanan tabur komutanı 'Volin' lakaplı Sergey Volınskiy ile birlikte ‘Azov’ taburunun (Rusya’da yasaklı terör örgütü) koruması altına girdi, daha sonra ‘Azovstal’ fabrikasında Rus güçlerine teslim oldu.
Baranyuk, 2022 baharında Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü; aynı unvan, 2022'de takas edilen ‘VolIn’e de verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı'nın üst düzey komutanları Ukrayna Kahramanı Albay Vladimir Baranyuk ve karargah komutanı Albay Dmitriy Kormyankov, ‘Azovmash’ fabrikasından (Azovstal'ın kuzeybatısında) çıkma girişiminde bulundukları sırada esir düştü.
Baranyuk ifadesinde, esir düştükleri operasyon ve Mariupol’de yürüttükleri askeri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca ‘ulusal taburların’ eğitiminden sorumlu yabancı eğitmenlerin Ukrayna birliklerinden daha iyi ekipmanlara sahip olduğunu söyledi.
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