https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynali-esir-subay-ust-duzey-komutanlar-mariupoldeki-catismalar-sirasinda-deniz-piyadelerini-1087881776.html

Ukraynalı esir subay: Üst düzey komutanlar Mariupol’deki çatışmalar sırasında deniz piyadelerini kaderine terk etti

Ukraynalı esir subay: Üst düzey komutanlar Mariupol’deki çatışmalar sırasında deniz piyadelerini kaderine terk etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı’nda bölük komutanı olarak görev yapan Sergey Taranyuk, 2022 baharında Mariupol’deki çatışmalar sırasında üst... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T22:42+0300

2024-09-10T22:42+0300

2024-09-10T22:41+0300

ukrayna krizi

mariupol

ukrayna silahlı kuvvetleri

azovstal

azov taburu

deniz piyadesi

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Rus birliklerine esir düşen Taranyuk, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nisan 2022'de Mariupol’ü ablukaya almasının ardından tugayda panik başladığını ve 36. Deniz Piyade Tugayı komutanı Vladimir Baranyuk’un astlarının kuşatmayı yarma girişiminden hemen önce birliğini terk ettiğini söyledi.Sputnik’e konuşan Taranyuk, “İlk başta hepimizin çıkması planlandı, kimin hangi teçhizatla çıkacağı, kuşatmanın nasıl kırılacağı, her şey belirlendi. Sonra her şey değişti, tugay komutanı oradan gitti” dedi.Baranyuk’un birimden ayrılmasının ardından onunla iletişimin kesildiğini belirten Taranyuk, “Evet, BTR-60'ına bindi ve yardımcıları, karargah komutanı ve muharebe eğitiminden sorumlu tugay komutan yardımcısıyla birlikte, duran konvoyun yanından geçerek oradan ayrıldı. Daha sonra onlarla iletişim kesildi. Tabur komutanı tamas kurmaya çalıştı ancak olmadı. Nereye gittiğini, onlara ne olduğunu kimse bilmiyordu” diye konuştu.Sergey Taranyuk’un bölük komutanı olarak görev yaptığı 36. Deniz Piyade Tugayı'na bağlı bir tabur kuşatmayı kırma girişiminde bulundu, ancak başarısız oldu. Taburun bir kısmı imha edildi bir kısmı da esir düştü. Deniz piyadelerinin geriye kalanı, yeni atanan tabur komutanı 'Volin' lakaplı Sergey Volınskiy ile birlikte ‘Azov’ taburunun (Rusya’da yasaklı terör örgütü) koruması altına girdi, daha sonra ‘Azovstal’ fabrikasında Rus güçlerine teslim oldu.Baranyuk, 2022 baharında Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü; aynı unvan, 2022'de takas edilen ‘VolIn’e de verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 36. Deniz Piyade Tugayı'nın üst düzey komutanları Ukrayna Kahramanı Albay Vladimir Baranyuk ve karargah komutanı Albay Dmitriy Kormyankov, ‘Azovmash’ fabrikasından (Azovstal'ın kuzeybatısında) çıkma girişiminde bulundukları sırada esir düştü.Baranyuk ifadesinde, esir düştükleri operasyon ve Mariupol’de yürüttükleri askeri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca ‘ulusal taburların’ eğitiminden sorumlu yabancı eğitmenlerin Ukrayna birliklerinden daha iyi ekipmanlara sahip olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-subay-ukrayna-ordusunun-amaci-kursk-sehir-merkezine-ulasmakti-1087879469.html

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