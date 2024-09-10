https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-subay-ukrayna-ordusunun-amaci-kursk-sehir-merkezine-ulasmakti-1087879469.html

Rus subay: Ukrayna ordusunun amacı Kursk şehir merkezine ulaşmaktı

Rus subay: Ukrayna ordusunun amacı Kursk şehir merkezine ulaşmaktı

Sputnik Türkiye

Rus komutan Aleksandr Danilov, Kursk bölgesine saldıran Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin amacının Kursk şehir merkezini ele geçirmek olduğunu belirtti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T21:04+0300

2024-09-10T21:04+0300

2024-09-10T21:03+0300

ukrayna krizi

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Silahlı Kuvvetleri 44. Kolordu Tabur Komutanı Yarbay Aleksandr Danilov, Sputnik’e demecinde Kursk bölgesine saldıran Ukraynalı militanların bölgesel merkezi ele geçirmek istediklerini ve bunların arasında hapishanelerden serbest bırakılan mahkumlar ve yabancı paralı askerlerin de bulunduğunu söyledi.Danilov, “Konvoy onlardan oluşuyordu ve teslim olmayı talep ediyorlardı. ‘Ruslar teslim olun, komutanlarınız sizi terk etti’ dedikleri net bir şekilde anlaşılıyordu. Yakmaya başladılar, sırtlarında alev silahları ile evleri ateşe verdiler. Bu olanlar, insanlara İkinci Dünya Savaşı'nı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nı hatırlattı" dedi.Astlarının, ön hatlarda koyu tenli yabancı paralı askerler gördüklerini söylediklerini, ayrıca esir alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 95. Hava Araçları Tugayı'ndan bir askerin, afla serbest kalan birçok mahkumun kendileriyle birlikte savaştığını itiraf ettiğini belirten Danilov, “Kısa bir süre önce af kapsamında serbest bırakılmışlar. Özellikle burada, Kursk bölgesinde savaşmaları için. Ve bu esir de, komutanlarının onlara kadınları, çocukları ve erkekleri öldürmelerini, istedikleri her şeyi yapabileceklerini söylediğini doğruladı” diye konuştu.Esir alınan militan’ın, görevlerinin Kursk'a ulaşmak olduğunu itiraf ettiğini vurgulayan Rus komutan, “Bunu, amaçlarının ne olduğunu ona bizzat sordum, Kursk şehrine ulaşmakmış görevleri” dedi.Sputnik’in ‘Ukrayna ordusu Kursk’a ulaşmayı neden başaramadı?’ sorusuna Danilov, “İnanç, inancımız onlarınkinden daha güçlü” yanıtını verdi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-moskova-bolgesindeki-konutlara-duzenledigi-saldiriya-kremlinden-tepki-1087864670.html

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