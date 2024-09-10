https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/turkiye-genelinde-suc-orani-en-yuksek-kent-aydin-en-az-kent-adiyaman-oldu-1087864980.html
Türkiye genelinde suç oranı en yüksek kent Aydın, en az kent Adıyaman oldu
Türkiye genelinde suç oranı en yüksek kent Aydın, en az kent Adıyaman oldu
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Türiye İstatistik Kurumu (TUİK), suç oranının en çok ve en az olduğu ilk on kentin listesini yayımladı. Buna göre suç oranının en yüksek olduğu kent listesinde... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T15:14+0300
2024-09-10T15:14+0300
2024-09-10T15:14+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
suç
suç oranı en yüksek il
suç oranı en düşük il
suç oranı
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‘En çok suç oranına’ sahip ilk 10 il listesinde birinci sırada Aydın yüz binde 970, Denizli yüz binde 902, Çorum yüz binde 871, Antalya yüz binde 847, Aksaray yüz binde 838, Karaman yüz binde 836, Manisa yüz binde 834, Isparta yüz binde 828, İzmir yüz binde 801 ve Uşak yüz binde 801 oranla yer aldı.Suç oranının en düşük olduğu ilk 10 kentAdıyaman yüz binde 156, Şırnak yüz binde 159, Bitlis yüz binde 175, Siirt yüz binde 175, Bayburt yüz binde 186, Muş yüz binde 188, Erzincan yüz binde 191, Hakkari yüz binde 192, Mardin yüz binde 194 ve Erzurum yüz binde 196 suç oranıyla en düşük suç oranı olan iller listesinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/danimarkada-yapilan-bir-arastirmada-asiri-trafigin-kisirlik-oranini-arttirdigi-ortaya-cikti-1087862323.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), suç, suç oranı en yüksek il, suç oranı en düşük il, suç oranı
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), suç, suç oranı en yüksek il, suç oranı en düşük il, suç oranı
Türkiye genelinde suç oranı en yüksek kent Aydın, en az kent Adıyaman oldu
Türiye İstatistik Kurumu (TUİK), suç oranının en çok ve en az olduğu ilk on kentin listesini yayımladı. Buna göre suç oranının en yüksek olduğu kent listesinde Aydın birinci sırada, suç oranı en düşük kent listesinin başında ise Adıyaman yer aldı.
‘En çok suç oranına’ sahip ilk 10 il listesinde birinci sırada Aydın yüz binde 970, Denizli yüz binde 902, Çorum yüz binde 871, Antalya yüz binde 847, Aksaray yüz binde 838, Karaman yüz binde 836, Manisa yüz binde 834, Isparta yüz binde 828, İzmir yüz binde 801 ve Uşak yüz binde 801 oranla yer aldı.
Suç oranının en düşük olduğu ilk 10 kent
Adıyaman yüz binde 156, Şırnak yüz binde 159, Bitlis yüz binde 175, Siirt yüz binde 175, Bayburt yüz binde 186, Muş yüz binde 188, Erzincan yüz binde 191, Hakkari yüz binde 192, Mardin yüz binde 194 ve Erzurum yüz binde 196 suç oranıyla en düşük suç oranı olan iller listesinde yer aldı.