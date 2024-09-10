https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/danimarkada-yapilan-bir-arastirmada-asiri-trafigin-kisirlik-oranini-arttirdigi-ortaya-cikti-1087862323.html
Danimarka'da yapılan bir araştırmada aşırı trafiğin kısırlık oranını arttırdığı ortaya çıktı
Danimarka'da yapılan bir araştırmada aşırı trafiğin kısırlık oranını arttırdığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Danimarka'da yapılan bir araştırmada trafikte daha fazla ses ve hava kirliliğine maruz kalanların kısırlık oranının arttığı görüldü. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:40+0300
2024-09-10T13:40+0300
2024-09-10T13:44+0300
yaşam
kısırlık
trafik
danimarka
araştırma
kadın
erkek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087862508_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_c68ed80a4079b7a715b720fc78469b82.jpg
Yeni bir araştırma, yol trafiği gürültüsü ve ince partikül madde (PM2.5) hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın, erkeklerde ve kadınlarda kısırlık riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 2000-2017 yılları arasında Danimarka’da yaşayan, 30-45 yaşları arasındaki 526,056 erkek ve 377,850 kadın üzerinde yapıldı. Çalışmaya, ikiden az çocuğu olan, evli ya da birlikte yaşayan kişiler dahil edilirken, halihazırda kısırlık teşhisi konulmuş olanlar çalışmaya dahil edilmedi. On binlerce kişiye kısırlık teşhisi konulduAraştırmacılar, katılımcıların adreslerine göre yıllık ortalama PM2.5 seviyelerini ve yol trafiği gürültüsünü hesapladı. 18 yıllık takip süresinde 16 bin 172 erkek ve 22 bin 672 kadına kısırlık teşhisi konuldu. Erkeklerde yüzde 24 artıyorBulgular, beş yıl boyunca PM2.5 seviyelerinin 2.9 µg/m3 daha yüksek olduğu yerlerde yaşayan 30-45 yaş arası erkeklerde kısırlık riskinin yüzde 24 arttığını gösterdi. Ancak, kadınlarda PM2.5 maruziyeti ile kısırlık arasında bir bağlantı bulunmadı. Ayrıca, beş yıl boyunca ortalama 10.2 desibel daha fazla yol trafiği gürültüsüne maruz kalan 35 yaş üstü kadınlarda kısırlık riskinin %14 arttığı tespit edildi. Bu gürültü maruziyeti, 30-35 yaş arası kadınlarda kısırlıkla ilişkili bulunmadı. Erkeklerde ise yol trafiği gürültüsü, yalnızca 37-45 yaş grubunda küçük bir risk artışı ile ilişkilendirildi. Henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi yok Araştırma, hem kırsal hem kentsel alanlarda ve farklı sosyoekonomik statülere sahip bireyler arasında benzer sonuçlar ortaya koydu. Ancak çalışmanın gözlemsel bir nitelikte olduğu ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamadığı vurgulandı. Araştırmacılar, bazı çiftlerin çocuk sahibi olmayı denememiş olabileceğini ve iş veya boş zamanlardaki maruziyet bilgilerine ulaşılamadığını kabul etti. Bu bulgular ışığında araştırmacılar, “Eğer sonuçlarımız gelecekteki çalışmalarla doğrulanırsa, hava kirliliği ve gürültü azaltımına yönelik siyasi önlemler, Batı dünyasında doğum oranlarını artırmak için önemli bir araç olabilir” sonucuna ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/abdli-gazi-dunyanin-ilk-goz-naklinden-sonra--inanilmaz-bir-ilerleme-kaydetti-1087857552.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087862508_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_30efe5d8a3dba5b1263e11d762954a6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kısırlık, trafik, danimarka, araştırma, kadın, erkek
kısırlık, trafik, danimarka, araştırma, kadın, erkek
Danimarka'da yapılan bir araştırmada aşırı trafiğin kısırlık oranını arttırdığı ortaya çıktı
13:40 10.09.2024 (güncellendi: 13:44 10.09.2024)
Danimarka'da yapılan bir araştırmada trafikte daha fazla ses ve hava kirliliğine maruz kalanların kısırlık oranının arttığı görüldü.
Yeni bir araştırma, yol trafiği gürültüsü ve ince partikül madde (PM2.5) hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın, erkeklerde ve kadınlarda kısırlık riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 2000-2017 yılları arasında Danimarka’da yaşayan, 30-45 yaşları arasındaki 526,056 erkek ve 377,850 kadın üzerinde yapıldı. Çalışmaya, ikiden az çocuğu olan, evli ya da birlikte yaşayan kişiler dahil edilirken, halihazırda kısırlık teşhisi konulmuş olanlar çalışmaya dahil edilmedi.
On binlerce kişiye kısırlık teşhisi konuldu
Araştırmacılar, katılımcıların adreslerine göre yıllık ortalama PM2.5 seviyelerini ve yol trafiği gürültüsünü hesapladı. 18 yıllık takip süresinde 16 bin 172 erkek ve 22 bin 672 kadına kısırlık teşhisi konuldu.
Erkeklerde yüzde 24 artıyor
Bulgular, beş yıl boyunca PM2.5 seviyelerinin 2.9 µg/m3 daha yüksek olduğu yerlerde yaşayan 30-45 yaş arası erkeklerde kısırlık riskinin yüzde 24 arttığını gösterdi. Ancak, kadınlarda PM2.5 maruziyeti ile kısırlık arasında bir bağlantı bulunmadı.
Ayrıca, beş yıl boyunca ortalama 10.2 desibel daha fazla yol trafiği gürültüsüne maruz kalan 35 yaş üstü kadınlarda kısırlık riskinin %14 arttığı tespit edildi. Bu gürültü maruziyeti, 30-35 yaş arası kadınlarda kısırlıkla ilişkili bulunmadı. Erkeklerde ise yol trafiği gürültüsü, yalnızca 37-45 yaş grubunda küçük bir risk artışı ile ilişkilendirildi.
Henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi yok
Araştırma, hem kırsal hem kentsel alanlarda ve farklı sosyoekonomik statülere sahip bireyler arasında benzer sonuçlar ortaya koydu. Ancak çalışmanın gözlemsel bir nitelikte olduğu ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamadığı vurgulandı.
Araştırmacılar, bazı çiftlerin çocuk sahibi olmayı denememiş olabileceğini ve iş veya boş zamanlardaki maruziyet bilgilerine ulaşılamadığını kabul etti. Bu bulgular ışığında araştırmacılar, “Eğer sonuçlarımız gelecekteki çalışmalarla doğrulanırsa, hava kirliliği ve gürültü azaltımına yönelik siyasi önlemler, Batı dünyasında doğum oranlarını artırmak için önemli bir araç olabilir” sonucuna ulaştı.