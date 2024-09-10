https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/danimarkada-yapilan-bir-arastirmada-asiri-trafigin-kisirlik-oranini-arttirdigi-ortaya-cikti-1087862323.html

Danimarka'da yapılan bir araştırmada aşırı trafiğin kısırlık oranını arttırdığı ortaya çıktı

Danimarka'da yapılan bir araştırmada aşırı trafiğin kısırlık oranını arttırdığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Danimarka'da yapılan bir araştırmada trafikte daha fazla ses ve hava kirliliğine maruz kalanların kısırlık oranının arttığı görüldü. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T13:40+0300

2024-09-10T13:40+0300

2024-09-10T13:44+0300

yaşam

kısırlık

trafik

danimarka

araştırma

kadın

erkek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087862508_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_c68ed80a4079b7a715b720fc78469b82.jpg

Yeni bir araştırma, yol trafiği gürültüsü ve ince partikül madde (PM2.5) hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın, erkeklerde ve kadınlarda kısırlık riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, 2000-2017 yılları arasında Danimarka’da yaşayan, 30-45 yaşları arasındaki 526,056 erkek ve 377,850 kadın üzerinde yapıldı. Çalışmaya, ikiden az çocuğu olan, evli ya da birlikte yaşayan kişiler dahil edilirken, halihazırda kısırlık teşhisi konulmuş olanlar çalışmaya dahil edilmedi. On binlerce kişiye kısırlık teşhisi konulduAraştırmacılar, katılımcıların adreslerine göre yıllık ortalama PM2.5 seviyelerini ve yol trafiği gürültüsünü hesapladı. 18 yıllık takip süresinde 16 bin 172 erkek ve 22 bin 672 kadına kısırlık teşhisi konuldu. Erkeklerde yüzde 24 artıyorBulgular, beş yıl boyunca PM2.5 seviyelerinin 2.9 µg/m3 daha yüksek olduğu yerlerde yaşayan 30-45 yaş arası erkeklerde kısırlık riskinin yüzde 24 arttığını gösterdi. Ancak, kadınlarda PM2.5 maruziyeti ile kısırlık arasında bir bağlantı bulunmadı. Ayrıca, beş yıl boyunca ortalama 10.2 desibel daha fazla yol trafiği gürültüsüne maruz kalan 35 yaş üstü kadınlarda kısırlık riskinin %14 arttığı tespit edildi. Bu gürültü maruziyeti, 30-35 yaş arası kadınlarda kısırlıkla ilişkili bulunmadı. Erkeklerde ise yol trafiği gürültüsü, yalnızca 37-45 yaş grubunda küçük bir risk artışı ile ilişkilendirildi. Henüz kesin bir neden-sonuç ilişkisi yok Araştırma, hem kırsal hem kentsel alanlarda ve farklı sosyoekonomik statülere sahip bireyler arasında benzer sonuçlar ortaya koydu. Ancak çalışmanın gözlemsel bir nitelikte olduğu ve kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamadığı vurgulandı. Araştırmacılar, bazı çiftlerin çocuk sahibi olmayı denememiş olabileceğini ve iş veya boş zamanlardaki maruziyet bilgilerine ulaşılamadığını kabul etti. Bu bulgular ışığında araştırmacılar, “Eğer sonuçlarımız gelecekteki çalışmalarla doğrulanırsa, hava kirliliği ve gürültü azaltımına yönelik siyasi önlemler, Batı dünyasında doğum oranlarını artırmak için önemli bir araç olabilir” sonucuna ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/abdli-gazi-dunyanin-ilk-goz-naklinden-sonra--inanilmaz-bir-ilerleme-kaydetti-1087857552.html

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kısırlık, trafik, danimarka, araştırma, kadın, erkek