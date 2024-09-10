https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/tuik-temmuz-ayi-issizlik-oranini-acikladi--1087849647.html
TÜİK Temmuz ayı işsizlik oranını açıkladı
TÜİK Temmuz ayı işsizlik oranını açıkladı
Sputnik Türkiye
TÜİK: Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:09+0300
2024-09-10T10:09+0300
2024-09-10T10:11+0300
türkiye
işsiz
işsizlik
genç işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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işsiz, işsizlik, genç işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsiz, işsizlik, genç işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
TÜİK Temmuz ayı işsizlik oranını açıkladı
10:09 10.09.2024 (güncellendi: 10:11 10.09.2024)
TÜİK: Temmuz ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.