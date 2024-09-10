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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/motorine-indirim-geliyor--1087848129.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.50 TL indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
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benzin
akaryakıt
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.Motorin grubunda indirimYarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bugün benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul, İzmir ve Ankara 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 41.52 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 41.40 TLMotorin litre fiyatı: 43.16 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 41.85 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.30 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 24.89 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/benzine-zam-bekleniyor-1086819927.html
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motorin indirim, akaryakıt fiyatları, benzin 2024 fiyat
motorin indirim, akaryakıt fiyatları, benzin 2024 fiyat

Motorine indirim geliyor

09:24 10.09.2024 (güncellendi: 09:25 10.09.2024)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA
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Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.50 TL indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına düşecek.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorin grubunda indirim

Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bugün benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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