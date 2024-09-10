https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/motorine-indirim-geliyor--1087848129.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.50 TL indirim bekleniyor. İndirimin ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 42 TL'nin altına... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T09:24+0300

2024-09-10T09:24+0300

2024-09-10T09:25+0300

ekonomi

motorin

lpg

benzin

akaryakıt

indirim

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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.Motorin grubunda indirimYarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,50 TL indirim bekleniyor. Bugün benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.İstanbul, İzmir ve Ankara 10 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları şöyle:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 41.52 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 41.40 TLMotorin litre fiyatı: 43.16 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 41.85 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 42.30 TLMotorin litre fiyatı: 44.16 TLLPG litre fiyatı: 24.89 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/benzine-zam-bekleniyor-1086819927.html

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