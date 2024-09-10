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Rusya’nın dış ticaret fazlası artış gösterdi
Rusya’nın dış ticaret fazlası artış gösterdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 artış göstererek 87 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:02+0300
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Rusya Federal Gümrük Kurumu’nun (FTS) yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın dış ticaret fazlası Ocak-Temmuz ayında yüzde 20.2 oranında artarak 87 milyar 900 milyon dolar oldu.Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat 241 milyar dolar, ithalat da 153 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle geçen yılın aynı döneminde 73 milyar 100 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 87 milyar 900 milyona yükseldi.Rusya’nın ihracatı söz konusu dönemde yüzde 0.75’lik artış gösterirken ithalat yüzde 8.5 oranında azaldı.Rusya, 2023 yılında dış ticaret fazlası veren ilk 10 ülke arasına girmişti. 121 milyar dolar ticaret geliri elde eden Rusya sıralamada 7. olmuştu. Geçen yıl ticaretten en fazla gelir elde eden ülkelerin başında, 594 milyar dolarlık ticaret fazlası ile Çin gelirken bu ülkeyi 245 milyar 300 milyonla Almanya, 178 milyarla İrlanda, 155 milyarla Singapur ve 131 milyar dolarlık ticaret fazlası yapan İsviçre takip etmişti.2023'te ticaret açığı veren ülkelerin başında da 1 trilyon 100 milyar dolarlık açıkla ABD gelirken Türkiye 87 milyar dolarla en fazla açık veren ülkeler listesinde 5. sırada yer almıştı.Rusya Başbakanı Mişustin: Muazzam dış baskıya rağmen ekonomimiz büyüyorRusya Başbakanı Mihail Mişustin, özel askeri harekat bağlamındaki yoğun dış baskıya rağmen Rusya ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.Mişustin, Rus ‘Razvedçik’ dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Özel askeri operasyonu başladıktan iki buçuk yıl sonra, Rus ekonomisi muazzam dış baskılara rağmen istikrarlı bir şekilde büyüyor” ifadesini kullandı.Rakiplerin Rusya’nın gücünü hafife aldığını kaydeden Başbakan, “Birçok soruna etkili çözüm bulmayı ve etkin müdahale mekanizmaları geliştirmeyi başardık” diye ekledi.
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rusya, ticaret, dış ticaret, dış ticaret fazlası, dış ticaret açığı, çin, abd
rusya, ticaret, dış ticaret, dış ticaret fazlası, dış ticaret açığı, çin, abd
Rusya’nın dış ticaret fazlası artış gösterdi
13:02 10.09.2024 (güncellendi: 13:42 10.09.2024)
Rusya’nın dış ticaret fazlası bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 artış göstererek 87 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Rusya Federal Gümrük Kurumu’nun (FTS) yaptığı açıklamaya göre, Rusya’nın dış ticaret fazlası Ocak-Temmuz ayında yüzde 20.2 oranında artarak 87 milyar 900 milyon dolar oldu.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracat 241 milyar dolar, ithalat da 153 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle geçen yılın aynı döneminde 73 milyar 100 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 87 milyar 900 milyona yükseldi.
Rusya’nın ihracatı söz konusu dönemde yüzde 0.75’lik artış gösterirken ithalat yüzde 8.5 oranında azaldı.
Rusya, 2023 yılında dış ticaret fazlası veren ilk 10 ülke arasına girmişti. 121 milyar dolar ticaret geliri elde eden Rusya sıralamada 7. olmuştu. Geçen yıl ticaretten en fazla gelir elde eden ülkelerin başında, 594 milyar dolarlık ticaret fazlası ile Çin gelirken bu ülkeyi 245 milyar 300 milyonla Almanya, 178 milyarla İrlanda, 155 milyarla Singapur ve 131 milyar dolarlık ticaret fazlası yapan İsviçre takip etmişti.
2023'te ticaret açığı veren ülkelerin başında da 1 trilyon 100 milyar dolarlık açıkla ABD gelirken Türkiye 87 milyar dolarla en fazla açık veren ülkeler listesinde 5. sırada yer almıştı.
Rusya Başbakanı Mişustin: Muazzam dış baskıya rağmen ekonomimiz büyüyor
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, özel askeri harekat bağlamındaki yoğun dış baskıya rağmen Rusya ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.
Mişustin, Rus ‘Razvedçik’ dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Özel askeri operasyonu başladıktan iki buçuk yıl sonra, Rus ekonomisi muazzam dış baskılara rağmen istikrarlı bir şekilde büyüyor” ifadesini kullandı.
Rakiplerin Rusya’nın gücünü hafife aldığını kaydeden Başbakan, “Birçok soruna etkili çözüm bulmayı ve etkin müdahale mekanizmaları geliştirmeyi başardık” diye ekledi.