https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/abd-turk-banklarina-rusya-baskisini-artirdi-1087811137.html

‘ABD, Türk banklarına ‘Rusya’ baskısını artırdı’

‘ABD, Türk banklarına ‘Rusya’ baskısını artırdı’

Sputnik Türkiye

Rusya’yla işlemler nedeniyle ABD'nin artan baskısıyla karşı karşıya olan Türk bankalarının, ödeme kaynaklarının sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T09:56+0300

2024-09-09T09:56+0300

2024-09-09T09:59+0300

ekonomi

türkiye

rusya

abd

banka

banka hesabı

ödeme

işlem

aleksey yerhov

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Finans piyasasında bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, ABD'nin Rusya'ya yönelik uygulama koyduğu son yaptırımlar bağlamında, Türk bankaları üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.Kaynak, “ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımları bağlamında, halihazırda devlet olsun özel olsun bankalarımız ABD'nin artan baskısıyla karşı karşıya. Rusya'ya ve Rusya’dan yapılan tüm transfer kaynakları denetleniyor. (Rusya vatandaşlarına ait) banka hesapları, merkez ofislerinin artan kontrolü altında açılıyor” şeklinde konuştu.İki ülke arasındaki banka transferlerinin ne zaman normale döneceği henüz belli olmadığını söyleyen kaynak, bunun için “resmi karara” ihtiyaç olduğunu, ama henüz böyle bir kararın alınmadığını belirtti.Daha önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik'e açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasındaki banka işlemlerindeki sorunların devam ettiğini bildirmişti. Transferlerin engellenmesi, hesapların kapatılması ve Rusya'ya mal taşıyan şirketlerin ‘dışlanması’ gibi durumların da arttığını anlatan Yerhov, Batı’nın Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik işbirliğini yok etmeyi amaçladığını kaydetmişti.

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türkiye, rusya, abd, banka, banka hesabı, ödeme, işlem, aleksey yerhov