https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-birlikleri-yaklasik-100-askerden-olusan-ukraynali-grubu-imha-etti-1087882681.html

‘Rus birlikleri, yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha etti’

‘Rus birlikleri, yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha etti’

Sputnik Türkiye

Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinde yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha ettiğini... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T23:39+0300

2024-09-10T23:39+0300

2024-09-10T23:39+0300

ukrayna krizi

sergey lebedev

nikolayev

zaporojye

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

teçhizat

asker

takviye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608744_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_23f0c6893b90c8419318e8f1934b5c3e.jpg

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinin Kiev kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 100 askerinden oluşan takviye grubuna saldırı düzenlediğini söyledi.Lebedev, “Malıye Şerbaki köyüne takviye için gelen 90 askerden oluşan Ukraynalı grup imha edildi" dedi.Lebedev ayrıca, Zaporojye bölgesindeki Malinovka yerleşiminde 30 kişiden oluşan bir grup Ukrayna askeri ve teçhizatının da ortadan kaldırıldığını kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-ordusundan-donbassta-buyuk-basari-4-koy-birden-ozgurlestirildi-1087854638.html

nikolayev

zaporojye

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lebedev, nikolayev, zaporojye, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, teçhizat, asker, takviye, imha, dmitriy peskov