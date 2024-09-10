https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-birlikleri-yaklasik-100-askerden-olusan-ukraynali-grubu-imha-etti-1087882681.html
‘Rus birlikleri, yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha etti’
‘Rus birlikleri, yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha etti’
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinde yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha ettiğini... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:39+0300
2024-09-10T23:39+0300
2024-09-10T23:39+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
nikolayev
zaporojye
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
teçhizat
asker
takviye
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinin Kiev kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 100 askerinden oluşan takviye grubuna saldırı düzenlediğini söyledi.Lebedev, “Malıye Şerbaki köyüne takviye için gelen 90 askerden oluşan Ukraynalı grup imha edildi" dedi.Lebedev ayrıca, Zaporojye bölgesindeki Malinovka yerleşiminde 30 kişiden oluşan bir grup Ukrayna askeri ve teçhizatının da ortadan kaldırıldığını kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-ordusundan-donbassta-buyuk-basari-4-koy-birden-ozgurlestirildi-1087854638.html
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sergey lebedev, nikolayev, zaporojye, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, teçhizat, asker, takviye, imha, dmitriy peskov
sergey lebedev, nikolayev, zaporojye, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, teçhizat, asker, takviye, imha, dmitriy peskov
‘Rus birlikleri, yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha etti’
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinde yaklaşık 100 askerden oluşan Ukraynalı grubu imha ettiğini bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Zaporojye bölgesinin Kiev kontrolündeki kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 100 askerinden oluşan takviye grubuna saldırı düzenlediğini söyledi.
Lebedev, “Malıye Şerbaki köyüne takviye için gelen 90 askerden oluşan Ukraynalı grup imha edildi" dedi.
Lebedev ayrıca, Zaporojye bölgesindeki Malinovka yerleşiminde 30 kişiden oluşan bir grup Ukrayna askeri ve teçhizatının da ortadan kaldırıldığını kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.