https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rus-ordusundan-donbassta-buyuk-basari-4-koy-birden-ozgurlestirildi-1087854638.html
Rus ordusundan Donbass’ta büyük başarı: 4 köy birden özgürleştirildi
Rus ordusundan Donbass’ta büyük başarı: 4 köy birden özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) dört yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T11:34+0300
2024-09-10T11:34+0300
2024-09-10T12:29+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
yerleşim birimi
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun kararlı eylemleri sonucu DHC'deki Krasnogorovka ve Grigorovka yerleşim birimleri özgürleştirildi. Ayrıca dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 715 asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sayesinde DHC'nin Galitsinovka köyü ele geçirildi. Ayrıca sekiz karşı saldırı püskürtülürken 515 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçlerin koordineli eylemleri sonucu DHC'deki Vodyanoye yerleşim birimi kontrol altına alındı. İki karşı saldırısı engellenen düşman güçler 130 kadar asker kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 215 asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirerek 530 düşman askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 70 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD yapımı M270 MLRS çoklu roketatar ve İHA üretim atölyesi imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun hava üsleri ve askeri personeli ile askeri teçhizatının yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri yedi adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, yedi adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 154’ü özel askeri harekat bölgesi dışında toplam 175 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/zaharova-moskovaya-iha-saldirisini-degerlendirdi-kievin-sahadaki-konumu-zayifliyor-1087852983.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, çoklu roketatar, hava üssü, insansız hava aracı (iha), iha, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, yerleşim birimi, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, çoklu roketatar, hava üssü, insansız hava aracı (iha), iha, himars
Rus ordusundan Donbass’ta büyük başarı: 4 köy birden özgürleştirildi
11:34 10.09.2024 (güncellendi: 12:29 10.09.2024)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) dört yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun hava üslerine ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerine grup saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’nun kararlı eylemleri sonucu DHC'deki Krasnogorovka ve Grigorovka yerleşim birimleri özgürleştirildi. Ayrıca dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 715 asker ve üç zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sayesinde DHC'nin Galitsinovka köyü ele geçirildi. Ayrıca sekiz karşı saldırı püskürtülürken 515 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı güçlerin koordineli eylemleri sonucu DHC'deki Vodyanoye yerleşim birimi kontrol altına alındı. İki karşı saldırısı engellenen düşman güçler 130 kadar asker kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 215 asker kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirerek 530 düşman askerini etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 70 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki hedeflere yönelik düzenlediği hava, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD yapımı M270 MLRS çoklu roketatar ve İHA üretim atölyesi imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun hava üsleri ve askeri personeli ile askeri teçhizatının yoğun olduğu yerler vuruldu.
Rus hava savunma güçleri yedi adet Fransa yapımı Hammer uçak bombasını, yedi adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 154’ü özel askeri harekat bölgesi dışında toplam 175 İHA engelledi.