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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narinin-babasi-serbest-birakildi-1087839384.html
Narin'in babası serbest bırakıldı
Narin'in babası serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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diyarbakır
cinayet
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CNNTURK haberine göre Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan ardından dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı.Gözaltı sayısı 24'e düştüDiyarbakır'da Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nin yatağında cesedi çuval içerinde üzeri taş ve çalılar ile kapalı şekilde bulundu. Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve ağabeyde bulunuyordu. Babası Arif Güran mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.
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narin güran, diyarbakır, cinayet, mahkeme, mahkeme kararı, kayıp, sivil kayıp, kayıp çocuklar
narin güran, diyarbakır, cinayet, mahkeme, mahkeme kararı, kayıp, sivil kayıp, kayıp çocuklar

Narin'in babası serbest bırakıldı

00:06 10.09.2024 (güncellendi: 00:33 10.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı.
CNNTURK haberine göre Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan ardından dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı.

Gözaltı sayısı 24'e düştü

Diyarbakır'da Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nin yatağında cesedi çuval içerinde üzeri taş ve çalılar ile kapalı şekilde bulundu. Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve ağabeyde bulunuyordu. Babası Arif Güran mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.
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