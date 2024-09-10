https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narinin-babasi-serbest-birakildi-1087839384.html

Narin'in babası serbest bırakıldı

Narin'in babası serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T00:06+0300

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türkiye

narin güran

diyarbakır

cinayet

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mahkeme kararı

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CNNTURK haberine göre Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan ardından dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı.Gözaltı sayısı 24'e düştüDiyarbakır'da Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nin yatağında cesedi çuval içerinde üzeri taş ve çalılar ile kapalı şekilde bulundu. Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve ağabeyde bulunuyordu. Babası Arif Güran mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.

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diyarbakır

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narin güran, diyarbakır, cinayet, mahkeme, mahkeme kararı, kayıp, sivil kayıp, kayıp çocuklar