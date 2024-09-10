https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narinin-babasi-serbest-birakildi-1087839384.html
Narin'in babası serbest bırakıldı
Narin'in babası serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T00:06+0300
2024-09-10T00:06+0300
2024-09-10T00:33+0300
türkiye
narin güran
diyarbakır
cinayet
mahkeme
mahkeme kararı
kayıp
sivil kayıp
kayıp çocuklar
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CNNTURK haberine göre Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan ardından dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı.Gözaltı sayısı 24'e düştüDiyarbakır'da Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nin yatağında cesedi çuval içerinde üzeri taş ve çalılar ile kapalı şekilde bulundu. Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve ağabeyde bulunuyordu. Babası Arif Güran mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.
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narin güran, diyarbakır, cinayet, mahkeme, mahkeme kararı, kayıp, sivil kayıp, kayıp çocuklar
narin güran, diyarbakır, cinayet, mahkeme, mahkeme kararı, kayıp, sivil kayıp, kayıp çocuklar
Narin'in babası serbest bırakıldı
00:06 10.09.2024 (güncellendi: 00:33 10.09.2024)
Diyarbakır'da Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı.
CNNTURK haberine göre Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olarak aranan ardından dere kenarında cesedi bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı.
Gözaltı sayısı 24'e düştü
Diyarbakır'da Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nin yatağında cesedi çuval içerinde üzeri taş ve çalılar ile kapalı şekilde bulundu. Soruşturma kapsamında mahkeme tarafından 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında anne, baba ve ağabeyde bulunuyordu. Babası Arif Güran mahkeme kararı ile serbest bırakıldı.