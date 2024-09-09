https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-cesedinin-tasindigi-otomobil-ortaya-cikti-itirafci-narini-kirmizi-otomobille-tasidi-1087837326.html

Narin’in cesedinin taşındığı otomobil ortaya çıktı: İtirafçı Narin'i kırmızı otomobille taşıdı

Narin’in cesedinin taşındığı otomobil ortaya çıktı: İtirafçı Narin'i kırmızı otomobille taşıdı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 19 gün arandıktan sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'i otomobili ile taşıyan şahsın kırmızı aracı helikopter aramasında... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T22:44+0300

2024-09-09T22:44+0300

2024-09-09T22:45+0300

türkiye

narin güran

helikopter

arama

jandarma arama kurtarma (jak)

otomobil

cinayet

diyarbakır

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini taşıyan kırmızı otomobil havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdı.Otomobil arama çalışmalarında görüntülendiDiyarbakır Bağlar ilçesinde cesedi bulunan Narin Güran'ın taşındığı N.B. adlı itirafçıya ait kırmızı otomobilin arama çalışmalarında helikopter kameralarına yansıdığı belirlendi. Narin Güran 19 gün arandıDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gündür devam eden arama çalışmalarında Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu. Narin Güran'ın cenazesi sabah saatlerinde yapılan tören ile mahallesinde defnedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/azerbaycanli-ressam-narinin-resmini-duvara-cizdi-derin-uzuntu-duyuyorum-1087833078.html

türkiye

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