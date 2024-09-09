https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/narinin-cesedinin-tasindigi-otomobil-ortaya-cikti-itirafci-narini-kirmizi-otomobille-tasidi-1087837326.html
Narin’in cesedinin taşındığı otomobil ortaya çıktı: İtirafçı Narin'i kırmızı otomobille taşıdı
Narin’in cesedinin taşındığı otomobil ortaya çıktı: İtirafçı Narin'i kırmızı otomobille taşıdı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 19 gün arandıktan sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'i otomobili ile taşıyan şahsın kırmızı aracı helikopter aramasında... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T22:44+0300
2024-09-09T22:44+0300
2024-09-09T22:45+0300
türkiye
narin güran
helikopter
arama
jandarma arama kurtarma (jak)
otomobil
cinayet
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087836578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_365840142e214bc2008afdae1d7cd533.jpg
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini taşıyan kırmızı otomobil havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdı.Otomobil arama çalışmalarında görüntülendiDiyarbakır Bağlar ilçesinde cesedi bulunan Narin Güran'ın taşındığı N.B. adlı itirafçıya ait kırmızı otomobilin arama çalışmalarında helikopter kameralarına yansıdığı belirlendi. Narin Güran 19 gün arandıDiyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gündür devam eden arama çalışmalarında Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu. Narin Güran'ın cenazesi sabah saatlerinde yapılan tören ile mahallesinde defnedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/azerbaycanli-ressam-narinin-resmini-duvara-cizdi-derin-uzuntu-duyuyorum-1087833078.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087836578_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_18186351bb6903157698fe50d3d79dcc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narin güran cenaze, narin güran cesedi, narin güran itirafçı, narin güran katili kim, narin güran taşıyan araba
narin güran cenaze, narin güran cesedi, narin güran itirafçı, narin güran katili kim, narin güran taşıyan araba
Narin’in cesedinin taşındığı otomobil ortaya çıktı: İtirafçı Narin'i kırmızı otomobille taşıdı
22:44 09.09.2024 (güncellendi: 22:45 09.09.2024)
Diyarbakır'da 19 gün arandıktan sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'i otomobili ile taşıyan şahsın kırmızı aracı helikopter aramasında kameraya yansıdı. Aracın mahallede park halinde olduğu görüldü.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini taşıyan kırmızı otomobil havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdı.
Otomobil arama çalışmalarında görüntülendi
Diyarbakır Bağlar ilçesinde cesedi bulunan Narin Güran'ın taşındığı N.B. adlı itirafçıya ait kırmızı otomobilin arama çalışmalarında helikopter kameralarına yansıdığı belirlendi.
Narin Güran 19 gün arandı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gündür devam eden arama çalışmalarında Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu.
Narin Güran'ın cenazesi sabah saatlerinde yapılan tören ile mahallesinde defnedildi.