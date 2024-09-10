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Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak
Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ülkede artık gerçek bir... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:32+0300
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Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Demokratların önümüzdeki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, ülkeye izinsiz giriş yapan milyonlarca göçmeni yasallaştıracağını ve böylelikle kararsız eyaletlerin ‘maviye boyanacağını’ savundu.“Neredeyse tüm Demokrat Parti liderlerinin açıkça ifade ettikleri hedef, yaklaşık 15 milyon izinsiz göçmeni mümkün olan en kısa sürede yasallaştırmak ve on milyonlarca göçmeni daha ülkeye getirmek” diye yazan Musk, “Bu, 1986 affından sonra Kaliforniya'da olduğu gibi, tüm kararsız eyaletleri derhal koyu maviye (Demokratların rengi) boyayacak ve Amerika'yı kalıcı bir şekilde tek partili bir devlete dönüştürecek” diye ekledi.Musk, “Trump kaybederse bu son gerçek seçim olacak” diye kaydetti.Ünlü işadamı daha önce, ABD’nin mevcut yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oy kullanabilmeleri için mümkün olduğunca çok sayıda izinsiz göçmenin ülkeye girişine izin vermeyi planladığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html
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abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd başkanlık seçimleri, göçmen, göçmen krizi
abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd başkanlık seçimleri, göçmen, göçmen krizi

Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak

10:32 10.09.2024
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMElon Musk- Donald Trump
Elon Musk- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ülkede artık gerçek bir seçimin olmayacağını belirtti.
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Demokratların önümüzdeki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, ülkeye izinsiz giriş yapan milyonlarca göçmeni yasallaştıracağını ve böylelikle kararsız eyaletlerin ‘maviye boyanacağını’ savundu.
Neredeyse tüm Demokrat Parti liderlerinin açıkça ifade ettikleri hedef, yaklaşık 15 milyon izinsiz göçmeni mümkün olan en kısa sürede yasallaştırmak ve on milyonlarca göçmeni daha ülkeye getirmek” diye yazan Musk, “Bu, 1986 affından sonra Kaliforniya'da olduğu gibi, tüm kararsız eyaletleri derhal koyu maviye (Demokratların rengi) boyayacak ve Amerika'yı kalıcı bir şekilde tek partili bir devlete dönüştürecek” diye ekledi.
Musk, “Trump kaybederse bu son gerçek seçim olacak” diye kaydetti.
Ünlü işadamı daha önce, ABD’nin mevcut yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oy kullanabilmeleri için mümkün olduğunca çok sayıda izinsiz göçmenin ülkeye girişine izin vermeyi planladığını iddia etmişti.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
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