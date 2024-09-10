https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-trump-kaybederse-abdde-gercek-secim-diye-bir-sey-kalmayacak-1087849397.html
Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak
Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ülkede artık gerçek bir... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:32+0300
2024-09-10T10:32+0300
2024-09-10T10:07+0300
dünya
abd
elon musk
donald trump
cumhuriyetçi parti
abd demokrat parti
abd başkanlık seçimleri
göçmen
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/10/1056399225_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_fbc4666067e8e854b54b977213485f2e.jpg
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Demokratların önümüzdeki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, ülkeye izinsiz giriş yapan milyonlarca göçmeni yasallaştıracağını ve böylelikle kararsız eyaletlerin ‘maviye boyanacağını’ savundu.“Neredeyse tüm Demokrat Parti liderlerinin açıkça ifade ettikleri hedef, yaklaşık 15 milyon izinsiz göçmeni mümkün olan en kısa sürede yasallaştırmak ve on milyonlarca göçmeni daha ülkeye getirmek” diye yazan Musk, “Bu, 1986 affından sonra Kaliforniya'da olduğu gibi, tüm kararsız eyaletleri derhal koyu maviye (Demokratların rengi) boyayacak ve Amerika'yı kalıcı bir şekilde tek partili bir devlete dönüştürecek” diye ekledi.Musk, “Trump kaybederse bu son gerçek seçim olacak” diye kaydetti.Ünlü işadamı daha önce, ABD’nin mevcut yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oy kullanabilmeleri için mümkün olduğunca çok sayıda izinsiz göçmenin ülkeye girişine izin vermeyi planladığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/10/1056399225_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_27f15cf033ff1f421650fa11f0ccca74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd başkanlık seçimleri, göçmen, göçmen krizi
abd, elon musk, donald trump, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, abd başkanlık seçimleri, göçmen, göçmen krizi
Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak
ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ülkede artık gerçek bir seçimin olmayacağını belirtti.
Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Demokratların önümüzdeki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, ülkeye izinsiz giriş yapan milyonlarca göçmeni yasallaştıracağını ve böylelikle kararsız eyaletlerin ‘maviye boyanacağını’ savundu.
“Neredeyse tüm Demokrat Parti liderlerinin açıkça ifade ettikleri hedef, yaklaşık 15 milyon izinsiz göçmeni mümkün olan en kısa sürede yasallaştırmak ve on milyonlarca göçmeni daha ülkeye getirmek” diye yazan Musk, “Bu, 1986 affından sonra Kaliforniya'da olduğu gibi, tüm kararsız eyaletleri derhal koyu maviye (Demokratların rengi) boyayacak ve Amerika'yı kalıcı bir şekilde tek partili bir devlete dönüştürecek” diye ekledi.
Musk, “Trump kaybederse bu son gerçek seçim olacak” diye kaydetti.
Ünlü işadamı daha önce, ABD’nin mevcut yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oy kullanabilmeleri için mümkün olduğunca çok sayıda izinsiz göçmenin ülkeye girişine izin vermeyi planladığını iddia etmişti.