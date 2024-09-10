https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-trump-kaybederse-abdde-gercek-secim-diye-bir-sey-kalmayacak-1087849397.html

Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak

Musk: Trump kaybederse ABD’de gerçek seçim diye bir şey kalmayacak

Sputnik Türkiye

ABD’li girişimci ve milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi durumunda ülkede artık gerçek bir... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T10:32+0300

2024-09-10T10:32+0300

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Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Demokratların önümüzdeki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, ülkeye izinsiz giriş yapan milyonlarca göçmeni yasallaştıracağını ve böylelikle kararsız eyaletlerin ‘maviye boyanacağını’ savundu.“Neredeyse tüm Demokrat Parti liderlerinin açıkça ifade ettikleri hedef, yaklaşık 15 milyon izinsiz göçmeni mümkün olan en kısa sürede yasallaştırmak ve on milyonlarca göçmeni daha ülkeye getirmek” diye yazan Musk, “Bu, 1986 affından sonra Kaliforniya'da olduğu gibi, tüm kararsız eyaletleri derhal koyu maviye (Demokratların rengi) boyayacak ve Amerika'yı kalıcı bir şekilde tek partili bir devlete dönüştürecek” diye ekledi.Musk, “Trump kaybederse bu son gerçek seçim olacak” diye kaydetti.Ünlü işadamı daha önce, ABD’nin mevcut yönetiminin Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oy kullanabilmeleri için mümkün olduğunca çok sayıda izinsiz göçmenin ülkeye girişine izin vermeyi planladığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html

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