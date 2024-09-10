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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html
Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar” ifadeleriyle gündem olan ABD'li girişimci Elon Musk... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:59+0300
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dünya
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savunma harcaması
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Musk, All-In podcast'ine verdiği röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekerken, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.Musk’ın desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu 2024 yılının ilk günlerinde 34 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ekonomik-vaatlerini-aciklayan-trump-kamala-harrisin-markist-komunist-oldugunu-soyledi-1087712900.html
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elon musk, mus trump, musk biden, abd kamu borcu
elon musk, mus trump, musk biden, abd kamu borcu

Musk: ABD hızla iflasa gidiyor

07:59 10.09.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDSpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar” ifadeleriyle gündem olan ABD'li girişimci Elon Musk, ülkesinin hızla iflasa gittiği uyarısında bulundu.
Musk, All-In podcast'ine verdiği röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekerken, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.
Musk’ın desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.
Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu 2024 yılının ilk günlerinde 34 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırmıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi
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