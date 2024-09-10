https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html
Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar” ifadeleriyle gündem olan ABD'li girişimci Elon Musk... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:59+0300
2024-09-10T07:59+0300
2024-09-10T07:59+0300
dünya
musk
elon musk
abd
kamala harris
joe biden
ekonomi
kamu borcu
savunma harcaması
cumhuriyetçi parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5541d537804bb8141ceff70104aed4b.jpg
Musk, All-In podcast'ine verdiği röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekerken, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.Musk’ın desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu 2024 yılının ilk günlerinde 34 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ekonomik-vaatlerini-aciklayan-trump-kamala-harrisin-markist-komunist-oldugunu-soyledi-1087712900.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083373471_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92e948b302c70735acb7b40b617d7e03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, mus trump, musk biden, abd kamu borcu
elon musk, mus trump, musk biden, abd kamu borcu
Musk: ABD hızla iflasa gidiyor
ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar” ifadeleriyle gündem olan ABD'li girişimci Elon Musk, ülkesinin hızla iflasa gittiği uyarısında bulundu.
Musk, All-In podcast'ine verdiği röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekerken, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.
Musk’ın desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.
Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.
Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu 2024 yılının ilk günlerinde 34 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırmıştı.