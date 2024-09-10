https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/musk-abd-hizla-iflasa-gidiyor-1087845482.html

Musk: ABD hızla iflasa gidiyor

Musk: ABD hızla iflasa gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkan adayı Kamala Harris'in ekonomi planını eleştirerek, "Bu yol ekmek kuyruklarına çıkar” ifadeleriyle gündem olan ABD'li girişimci Elon Musk... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T07:59+0300

2024-09-10T07:59+0300

2024-09-10T07:59+0300

dünya

musk

elon musk

abd

kamala harris

joe biden

ekonomi

kamu borcu

savunma harcaması

cumhuriyetçi parti

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Musk, All-In podcast'ine verdiği röportajında, ulusal borç faiz ödemelerinin ülkenin savunma bütçesini aştığına dikkat çekerken, “Trump (Eski ABD Başkanı Donald) kazanırsa, son derece nadir görülen bir tür deregülasyon ve hükümetin boyutunu küçültme fırsatına sahip olacağız. Çünkü düzenleme dışındaki konularda Amerika büyük bir hızla iflas ediyor. Savunma Bakanlığı bütçesi çok büyük seviyede. Yılda bir trilyon dolar. Ve ulusal borcun faiz ödemeleri savunma bütçesini aşmış durumda” diye konuştu.Musk’ın desteklediği Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtmiş, mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullanmıştı.Trump, geçtiğimiz hafta, başkanlık seçimlerini kazanması halinde hükümeti daha verimli hale getirmek için reform yapacak bir komisyon kurma sözü vermiş ve Musk'ın bu komisyona başkanlık edeceğini eklemişti.Amerika Birleşik Devletleri’nin kamu borcu 2024 yılının ilk günlerinde 34 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ekonomik-vaatlerini-aciklayan-trump-kamala-harrisin-markist-komunist-oldugunu-soyledi-1087712900.html

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elon musk, mus trump, musk biden, abd kamu borcu