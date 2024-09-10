https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/meteorolojiden-6-kente-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-olacak-1087843449.html

Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'

Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Muş ve Ağrı için kuvvetli yağış... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T06:32+0300

2024-09-10T06:32+0300

2024-09-10T06:32+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

gök gürültülü sağanak

soğuk hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1f6152c200be3e5e11d839991a0a14b.jpg

Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri uyardı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur olacak. İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da bugün havanın 29 derecelerde seyretmesi beklenirken, çarşamba ise kentte yoğun sağanak etkili olacak.6 kente uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAEDİRNE 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Haberin DevamıAFYONKARAHİSAR 15°C, 30°CParçalı bulutluİZMİR 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 23°C, 32°CParçalı bulutluMUĞLA 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 26°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 17°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 36°CParçalı bulutluARTVİN 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 33°CParçalı bulutluTRABZON 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 35°CParçalı bulutluVAN 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevsimin-ilk-kari-yagdi-hava-sicakligi-10-derece-birden-dustu-1087806686.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

10 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur