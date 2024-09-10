Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Muş ve Ağrı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri uyardı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur olacak.
İstanbul'da hava nasıl?
İstanbul'da bugün havanın 29 derecelerde seyretmesi beklenirken, çarşamba ise kentte yoğun sağanak etkili olacak.
6 kente uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
EDİRNE 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık