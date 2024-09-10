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Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Muş ve Ağrı için kuvvetli yağış... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T06:32+0300
2024-09-10T06:32+0300
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Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri uyardı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur olacak. İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da bugün havanın 29 derecelerde seyretmesi beklenirken, çarşamba ise kentte yoğun sağanak etkili olacak.6 kente uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAEDİRNE 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Haberin DevamıAFYONKARAHİSAR 15°C, 30°CParçalı bulutluİZMİR 23°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 23°C, 32°CParçalı bulutluMUĞLA 20°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 26°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 34°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 17°C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 36°CParçalı bulutluARTVİN 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 22°C, 33°CParçalı bulutluTRABZON 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 35°CParçalı bulutluVAN 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 38°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli olacak'

06:32 10.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. Giresun, Artvin, Trabzon, Rize, Muş ve Ağrı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek illeri uyardı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağmur olacak.

İstanbul'da hava nasıl?

İstanbul'da bugün havanın 29 derecelerde seyretmesi beklenirken, çarşamba ise kentte yoğun sağanak etkili olacak.

6 kente uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkenin doğu kesimleri ile Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

EDİRNE 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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AFYONKARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevreleri ile Ağrı’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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