https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/mevsimin-ilk-kari-yagdi-hava-sicakligi-10-derece-birden-dustu-1087806686.html
Mevsimin ilk karı yağdı: Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü
Mevsimin ilk karı yağdı: Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Erzurum’un kent merkezinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü 09.09.2024, Sputnik Türkiye
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Erzurum’da mevsimin ilk karı yağdı.Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.Hava sıcaklığı 10 derece düştüPalandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/meteoroloji-verileri-guncelledi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-uyari-geldi-daha-kuvvetlisi-geliyor-1087805292.html
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erzurum kar, erzurum kar yağışı, palandöken
erzurum kar, erzurum kar yağışı, palandöken
Mevsimin ilk karı yağdı: Hava sıcaklığı 10 derece birden düştü
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Erzurum’un kent merkezinde hava sıcaklığı 10 derece birden düştü
Erzurum’da mevsimin ilk karı yağdı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.
Hava sıcaklığı 10 derece düştü
Palandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.