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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/israil-ordusu-gazzede-yerinden-edilenlerin-cadirlarina-saldirdi-en-az-40-olu-1087844694.html
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü
İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenlerken, saldırıda en az 40... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:21+0300
2024-09-10T07:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında ‘güvenli olduğu’ iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceğinden korkuluyor.Saldırıyla oluşan çukurlarda aileler varİsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var" dedi.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail'in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.Hamas, İsrail'in iddialarını yalanladıHamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların düpedüz yalan olduğu ifade edildi.İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.İsrail savaş uçaklarının güvenli olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/misir-israil-gazzede-ateskesin-saglanmamasi-icin-yalanlar-yayiyor-1087831891.html
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İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı: En az 40 ölü

07:21 10.09.2024
© AA / Jehad Alshrafiİsrail ordusu Gazze'deki çadırlara saldırdı
İsrail ordusu Gazze'deki çadırlara saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Jehad Alshrafi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenlerken, saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının da yaralandığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında ‘güvenli olduğu’ iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.
Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.
Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceğinden korkuluyor.

Saldırıyla oluşan çukurlarda aileler var

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en çirkin katliamlardan biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Sivil Savunma Müdürlüğü saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığını, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her bir çadırda en az 5 kişi olduğu düşünülürse çok büyük bir sayıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Çadırlar, bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmamız çok uzun sürebilir, bunun için ağır iş makinelerine ihtiyacımız var. Çukurlara gömülüp tamamen yok olan aileler var" dedi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise yaptığı açıklamada, kumaş ve naylonlardan oluşan çadırların, dağ ve büyük binaların bombalanmasında kullanılan ABD yapımı büyük füzelerle vurulduğunu kaydetti.
Sevabite, 40 ölü ve onlarca yaralının dışında onlarca kişinin de kumlar altına gömülerek kaybolduğunu aktardı.
Uluslararası toplumun Gazze'de işlenen katliamlara ses çıkarmadığına işaret eden Sevabite, İsrail'in 340 günde 3 bin 450 katliam işlediğini söyledi.
İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

Hamas, İsrail'in iddialarını yalanladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hedef alınan bölgede direnişçilerin olduğu yönündeki iddiaların düpedüz yalan olduğu ifade edildi.
İsrail'in bu tür iddialarla, işlediği çirkin katliamları meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın daha önce pek çok kez "sivillerin olduğu yerlerde direniş unsularının bulunmadığı ya da bu yerlerin askeri amaçlarla kullanılmadığını" açıkladığı dile getirildi.
İsrail savaş uçaklarının güvenli olduğu iddia edilen bir bölgede gerçekleştirdiği katliamın, Nazist İsrail hükümetinin, uluslararası hukuku ve saldırıların durdurulması yönündeki çağrıları hiçe sayarak Filistin halkına karşı iğrenç katliamlar işlemeye ve soykırıma devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor
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