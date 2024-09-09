https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/misir-israil-gazzede-ateskesin-saglanmamasi-icin-yalanlar-yayiyor-1087831891.html

Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor

Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor

Sputnik Türkiye

Gazze'de ateşkes adına arabuluculuk çabalarını Katar’la birlikte sürdüren Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T18:33+0300

2024-09-09T18:33+0300

2024-09-09T18:33+0300

israil- filistin çatışması

mısır

katar

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arabuluculuk

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gazze şeridi

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israil-filistin

benyamin netanyahu

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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesinin ardından başkent Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için her anlaşma fırsatı doğduğunda daha fazla gerilime yol açan kışkırtıcı politikalarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerken, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridorunda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphia Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtmişti.Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israil-ordusundan-tulkerim-kentine-yeni-baskin-1087821916.html

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