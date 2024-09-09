https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/misir-israil-gazzede-ateskesin-saglanmamasi-icin-yalanlar-yayiyor-1087831891.html
Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor
Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor
Sputnik Türkiye
Gazze'de ateşkes adına arabuluculuk çabalarını Katar’la birlikte sürdüren Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T18:33+0300
2024-09-09T18:33+0300
2024-09-09T18:33+0300
israil- filistin çatışması
mısır
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arabulucu
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gazze şeridi
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israil-filistin
benyamin netanyahu
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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesinin ardından başkent Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için her anlaşma fırsatı doğduğunda daha fazla gerilime yol açan kışkırtıcı politikalarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerken, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridorunda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphia Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtmişti.Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/israil-ordusundan-tulkerim-kentine-yeni-baskin-1087821916.html
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mısır gazze,gazze israil, israil filistin, gazze şeridi,
Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için yalanlar yayıyor
Gazze'de ateşkes adına arabuluculuk çabalarını Katar’la birlikte sürdüren Mısır'ın Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmaması için asılsız iddialarla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını söyledi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşmesinin ardından başkent Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için her anlaşma fırsatı doğduğunda daha fazla gerilime yol açan kışkırtıcı politikalarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerken, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık" ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphia Koridorunda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas Hareketi'nin silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, İsrailli yetkililerin Philadelphia Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini belirtmişti.
Gazze'ye saldırıların durması halinde aşırı sağcı koalisyon ortaklarının hükümeti devirme tehditleri karşısında Netanyahu, İsrail'de ve uluslararası arenada ateşkes anlaşmasını sabote etmekle suçlanıyor.
Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının, müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.