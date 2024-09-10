https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cumhurbaskani-erdogan-aym-baskani-ozkaya-ile-gorustu--1087878744.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T19:29+0300

2024-09-10T19:29+0300

2024-09-10T19:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

aym

anayasa mahkemesi (aym)

ali özkaya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşmeye dair bir bilgi paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/adalet-bakani-tunctan-narin-cinayeti-sorusturmasiyla-ilgili-gizlilik-uyarisi-1087875090.html

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recep tayyip erdoğan, aym, anayasa mahkemesi (aym), ali özkaya