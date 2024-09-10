https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/cumhurbaskani-erdogan-aym-baskani-ozkaya-ile-gorustu--1087878744.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T19:29+0300
2024-09-10T19:29+0300
2024-09-10T19:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
aym
anayasa mahkemesi (aym)
ali özkaya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087878587_0:183:2625:1660_1920x0_80_0_0_75b9237ccfdff7b95b124bf20750bd54.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşmeye dair bir bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/adalet-bakani-tunctan-narin-cinayeti-sorusturmasiyla-ilgili-gizlilik-uyarisi-1087875090.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087878587_86:0:2541:1841_1920x0_80_0_0_30bd5fdc969b33700859034c4e69680e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, aym, anayasa mahkemesi (aym), ali özkaya
recep tayyip erdoğan, aym, anayasa mahkemesi (aym), ali özkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşmeye dair bir bilgi paylaşılmadı.