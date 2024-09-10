https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/adalet-bakani-tunctan-narin-cinayeti-sorusturmasiyla-ilgili-gizlilik-uyarisi-1087875090.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili 'gizlilik' uyarısı

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili 'gizlilik' uyarısı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T17:54+0300

2024-09-10T17:54+0300

2024-09-10T17:54+0300

türkiye

adalet bakanı

yılmaz tunç

narin güran

gizlilik

yayın yasağı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, gözaltındaki şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Tunç, Narin'in ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiği vurgusu yaptı. 'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır' uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-narinin-sorusturmasina-koyulan-yayin-yasagini-kaldirdi-1087828336.html

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adalet bakanı, yılmaz tunç, narin güran, gizlilik, yayın yasağı