https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/adalet-bakani-tunctan-narin-cinayeti-sorusturmasiyla-ilgili-gizlilik-uyarisi-1087875090.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili 'gizlilik' uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili 'gizlilik' uyarısı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T17:54+0300
2024-09-10T17:54+0300
2024-09-10T17:54+0300
türkiye
adalet bakanı
yılmaz tunç
narin güran
gizlilik
yayın yasağı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, gözaltındaki şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Tunç, Narin'in ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiği vurgusu yaptı. 'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır' uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-narinin-sorusturmasina-koyulan-yayin-yasagini-kaldirdi-1087828336.html
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adalet bakanı, yılmaz tunç, narin güran, gizlilik, yayın yasağı
adalet bakanı, yılmaz tunç, narin güran, gizlilik, yayın yasağı
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasıyla ilgili 'gizlilik' uyarısı
Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili 'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır' ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirten Bakan Tunç, gözaltındaki şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Tunç, Narin'in ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirildiği vurgusu yaptı.
'Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır' uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:
"Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır."