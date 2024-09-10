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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları değişti
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşların dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapıldı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T08:07+0300
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10 Eylül 2024 Tarihli ve 32658 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024/307 sayılı karar ile "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ibaresi yer aldı.Hangi kurumlarda kadro değişikliği yapıldı?Karara göre, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün boş ve dolu kadrolarında değişiklik yapıldı.
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kamu kurumları kadro
kamu kurumları kadro

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları değişti

08:07 10.09.2024 (güncellendi: 08:08 10.09.2024)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşların dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapıldı.
10 Eylül 2024 Tarihli ve 32658 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2024/307 sayılı karar ile "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ibaresi yer aldı.

Hangi kurumlarda kadro değişikliği yapıldı?

Karara göre, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün boş ve dolu kadrolarında değişiklik yapıldı.
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