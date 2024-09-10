SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda rekor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakanlıktan patates seferberliği
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sgk-listeyi-guncelledi-erken-emeklilik-kapsaminda-degerlendirilen-hastaliklari-acikladi-1087844165.html
SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı
SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini duyurdu. Bu hastalıklardan mustarip olanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:07+0300
2024-09-10T07:07+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
hastalık
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b799819680d1e3040dab1f6c18e8645.jpg
SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip kişiler, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir? Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.Malulen emeklilik şartları neler?Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.Mevzuatta ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi şartlar da belirtiliyor.Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar* Kanser * Epilepsi * Parkinson hastalığı * Beyin tümörleri * Behçet hastalığı * Organ nakli (kemik iliği hariç) * AIDS * Tüberküloz * Siroz * Zeka geriliği * Şizofreni * Bipolar bozukluk * Multipl skleroz (MS) * Serebral palsi * Felç * Uzuv kayıpları * Demans * Görme kaybı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/bakan-isikhan-belediyelere-seslendi-sgk-borclarini-en-kisa-surede-tahsil-edecegiz-1087511168.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1f/1052294785_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_6e5334499d958e06902f2cc6b0925ccb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), hastalık, sağlık
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), hastalık, sağlık

SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı

07:07 10.09.2024
© AASGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı
SGK: Aktif sigortalı sayısı 25 milyona yaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA
Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini duyurdu. Bu hastalıklardan mustarip olanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Peki, hangi hastalıklar erken emekliliğe olanak sağlıyor? İşte, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar…
SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip kişiler, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor.
Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir?
Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.

Malulen emeklilik şartları neler?

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.Mevzuatta ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi şartlar da belirtiliyor.
Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar

* Kanser * Epilepsi * Parkinson hastalığı * Beyin tümörleri * Behçet hastalığı * Organ nakli (kemik iliği hariç) * AIDS * Tüberküloz * Siroz * Zeka geriliği * Şizofreni * Bipolar bozukluk * Multipl skleroz (MS) * Serebral palsi * Felç * Uzuv kayıpları * Demans * Görme kaybı
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
TÜRKİYE
Bakan Işıkhan belediyelere seslendi: 'SGK borçlarını en kısa sürede tahsil edeceğiz'
1 Eylül, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала