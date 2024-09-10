https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sgk-listeyi-guncelledi-erken-emeklilik-kapsaminda-degerlendirilen-hastaliklari-acikladi-1087844165.html

SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı

SGK listeyi güncelledi: Erken emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları açıkladı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini duyurdu. Bu hastalıklardan mustarip olanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T07:07+0300

2024-09-10T07:07+0300

2024-09-10T07:07+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

hastalık

sağlık

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SGK'nın açıkladığı listede yer alan hastalıklara sahip kişiler, gerekli şartları yerine getirdiklerinde erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve şartlar nelerdir? Sosyal güvenlik yasalarına göre, iş hayatına başlayan sigortalı vatandaşlar, çeşitli nedenlerle malul duruma düşmeleri durumunda erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu hak, genellikle malulen emeklilik ve engelli hakları olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılıyor. Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.Malulen emeklilik şartları neler?Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar belirli özel durumları içeriyor. Fakat her türlü hastalık durumu malulen emekliliği gerektirmez. Bu hastalıkların, bireyde iş gücünde yüzde 60 ve üzerinde bir kayıp oluşturduğu tespit edilmeli.Mevzuatta ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi şartlar da belirtiliyor.Özellikle iş yaşantısının tempolarına uyum sağlayamayan, sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları önemli bir destek sunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatı, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla özel düzenlemeleri içeriyor ve vatandaşların hak ettikleri emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.İşte malulen emekliliğe tabi olan hastalıklar* Kanser * Epilepsi * Parkinson hastalığı * Beyin tümörleri * Behçet hastalığı * Organ nakli (kemik iliği hariç) * AIDS * Tüberküloz * Siroz * Zeka geriliği * Şizofreni * Bipolar bozukluk * Multipl skleroz (MS) * Serebral palsi * Felç * Uzuv kayıpları * Demans * Görme kaybı

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), hastalık, sağlık