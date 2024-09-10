https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-sorusturmasi-24-supheli-icin-gozalti-suresi-bir-gun-uzatildi-1087850482.html
Narin soruşturması: 24 şüpheli için gözaltı süresi bir gün uzatıldı
Narin soruşturması: 24 şüpheli için gözaltı süresi bir gün uzatıldı
Sputnik Türkiye
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T10:21+0300
2024-09-10T10:21+0300
2024-09-10T10:21+0300
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narin güran, salim güran
Narin soruşturması: 24 şüpheli için gözaltı süresi bir gün uzatıldı
Ayrıntılar geliyor
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltı süresi bir gün uzatıldı.