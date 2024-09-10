https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bakan-simsek-isgucu-gostergeleri-orta-vadeli-program-ile-uyumlu-1087871826.html

Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program ile uyumlu

Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program ile uyumlu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi, göstergelerin Orta Vadeli Program ile uyumlu olduğunu belirtti. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T16:51+0300

2024-09-10T16:51+0300

2024-09-10T16:51+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

işsizlik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

orta vadeli program

ekonomi

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İşsizlik verileri bugün açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan verilerle ilgili sosyal medyasından bir değerlendirme yaptı.Bakan Şimşek şu bilgileri paylaştı;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/tuik-temmuz-ayi-issizlik-oranini-acikladi--1087849647.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, işsizlik, türkiye istatistik kurumu (tüik), orta vadeli program, ekonomi