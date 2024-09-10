https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/abd-tum-dunyayi-kiskirtmaya-devam-ediyor-japonyaya-cini-vurabilecek-uzun-menzilli-fuzeler-1087848354.html

ABD tüm dünyayı kışkırtmaya devam ediyor: Japonya'ya Çin'i vurabilecek uzun menzilli füzeler yerleştirilebilir

ABD tüm dünyayı kışkırtmaya devam ediyor: Japonya'ya Çin'i vurabilecek uzun menzilli füzeler yerleştirilebilir

Sputnik Türkiye

ABD Kara Kuvvetler Sekreteri, Japonya ile yapılan tatbikatlar sırasında Japonya'ya orta menzilli ABD füzelerinin konuşlandırılmasını istediğini açıkladı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T10:03+0300

2024-09-10T10:03+0300

2024-09-10T10:03+0300

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ABD Kara Kuvvetler Sekreteri Christine Wormuth, geçen ay Japonya'da yapılan tatbikat sonrası ülkeye Typhon olarak bilinen orta menzilli füze sistemini konuşlandırmayı düşündüğünü söyledi.ABD ordusu Nisan ayında bin 600 kilometre menzile sahip Tomahawk seyir füzelerini ve SM-6 füzelerini ateşleyebilen Typhon fırlatıcısını ilk kez Filipinler’in kuzeyinde ortak askeri tatbikatlar için Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmıştı. Bu konuşlandırmanın bu ay içinde sona ermesi planlanıyor. Bu adım Çin'in tepkisini çekmişti. 1987 yılında yapılan anlaşmadan Trump çekilmişti Bu konuşlandırma Trump yönetiminin 2019’da 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesinden bu yana, orta menzilli yer tabanlı füzeleri yurtdışına ilk gönderişiydi. Bu anlaşma kapsamında, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan tüm karadan fırlatılan füzeler, konvansiyonel ve nükleer olmak üzere yasaklanmıştı.Japonya, ABD’nin benzer silahları müttefik ülkeye konuşlandırma olasılığını vurgulayan son yıllardaki birçok medya haberini defalarca reddetti. Gözlemciler, bu tür bir adımın Japon kamuoyunun desteğini kazanmanın zor olacağını söylüyor, çünkü bu silahların Japonya’ya konuşlandırılması bu sistemleri Çin’in güçlü füze cephaneliğinin hedefi haline getirebilir.Pekin'den tepki geldi: Silah Çin ana karasını vurabiliyor Pentagon’un Çin ordusuna ilişkin en son yıllık raporuna göre, Pekin’in menzili 1.000 ile 5.500 olan bin 850 füzesinin olduğu tahmin ediliyor.Yine de bu tür bir adımın Pekin’i caydırmaya yardımcı olacağı, özellikle de Çin’in askeri faaliyetlerini artırdığı Tayvan yakınlarındaki Japonya’nın güneybatı adalarında etkili olacağı düşünülüyor. Tomahawk füzeleriyle donatılmış ve Japonya’nın uzak adalarına konuşlandırılmış bu silah Tayvan’ı, Güney Çin Denizi’nin bazı kısımlarını ve Çin ana karasının büyük bir bölümünü menzil içine alabilir.Pekin, ABD silahlarını konuşlandırmanın 'yanlış hesap yapma ve yanlış anlamaların riskini artıracağını' belirterek, Hint-Pasifik bölgesine yapılacak herhangi bir konuşlandırmaya 'kesinlikle karşı' olduğunu açıkladı.Japonya reddetse de fotoğraflar bulunuyor Japonya’nın bu yönde bir adım attığına dair bazı işaretler olmasına rağmen, Tokyo bu iddiaları reddetti.Geçen ay, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin Kara Bileşeni Komutanlığı’nın Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kazuo Sakai, Washington eyaletinde bulunan, ABD ordusunun Çok Alanlı Görev Gücü’nün merkez üssü olan Lewis-McChord Ortak Üssü’nü ziyaret etti. Üssün resmi Facebook hesabına yüklenen fotoğraflarda, Sakai, heyeti ve ABD askerleri ile yetkililerinin, üsse bağlı ikinci bir Typhon bataryasının önünde durdukları görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-teroristleri-kursk-bolgesinden-atana-kadar-muzakere-yok-1087847258.html

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japonya, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, füze, nükleer füze, balistik füze programı, füze saldırısı, hipersonik füze