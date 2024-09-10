https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-teroristleri-kursk-bolgesinden-atana-kadar-muzakere-yok-1087847258.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Teröristleri Kursk bölgesinden atana kadar müzakere yok
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Teröristleri Kursk bölgesinden atana kadar müzakere yok
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova’nın, Ukrayna askerleri Rus topraklarından atılana kadar Kiev ile müzakere etmeyeceğini söylerken, Kiev... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T08:52+0300
2024-09-10T08:52+0300
2024-09-10T08:52+0300
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Rus devlet kanalı Rossiya 24’e demeç veren Sergey Şoygu, Kursk’taki son durumu değerlendirdiği konuşmasında, “Teröristlerle herhangi bir müzakere yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız. Onları topraklarımızdan atmadığımız sürece, doğal olarak onlarla (Kiev'le) herhangi bir müzakere de yapmayacağız” ifadelerine yer verdi.Şoygu, Ukrayna ordusunun Kursk NGS’ye karşı nükleer terör gerçekleştirme arzusunun, terörizmin en üst seviyesinden başka bir şey olmadığını belirtirken, “Ukraynalı teröristlerin Kursk nükleer santralini ele geçirme arzusundaydı. Ancak neyse ki bu başarılı olmadı” diye ekledi.Rus toprağı Kursk bölgesine sızan Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar devam ederken, 27 Ağustos’ta Kursk NGS’yi ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 6 Ağustos günü sabah saat 5.30'da Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'nde toprak ele geçirmek için saldırı başlattığını ve ilerlemelerinin durdurulduğunu söylemiş, Kursk Bölgesindeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılması ile tamamlanacağını vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 9 Eylül'deki açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 11 bin 400’den fazla askerini ve 89 tankını kaybettiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/kursk-sakini-anlatti-ukrayna-evleri-ihalarla-atese-veriyor-1087821416.html
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Teröristleri Kursk bölgesinden atana kadar müzakere yok
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Moskova’nın, Ukrayna askerleri Rus topraklarından atılana kadar Kiev ile müzakere etmeyeceğini söylerken, Kiev rejiminin Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) saldırı arzusunun terörizmin en üst seviyesi olduğunu vurguladı.
Rus devlet kanalı Rossiya 24’e demeç veren Sergey Şoygu, Kursk’taki son durumu değerlendirdiği konuşmasında, “Teröristlerle herhangi bir müzakere yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız. Onları topraklarımızdan atmadığımız sürece, doğal olarak onlarla (Kiev'le) herhangi bir müzakere de yapmayacağız” ifadelerine yer verdi.
Şoygu, Ukrayna ordusunun Kursk NGS’ye karşı nükleer terör gerçekleştirme arzusunun, terörizmin en üst seviyesinden başka bir şey olmadığını belirtirken, “Ukraynalı teröristlerin Kursk nükleer santralini ele geçirme arzusundaydı. Ancak neyse ki bu başarılı olmadı” diye ekledi.
Rus toprağı Kursk bölgesine sızan Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar devam ederken, 27 Ağustos’ta Kursk NGS’yi ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" demişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 6 Ağustos günü sabah saat 5.30'da Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'nde toprak ele geçirmek için saldırı başlattığını ve ilerlemelerinin durdurulduğunu söylemiş, Kursk Bölgesindeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılması ile tamamlanacağını vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 9 Eylül'deki açıklamasında, Ukrayna ordusunun Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 11 bin 400’den fazla askerini ve 89 tankını kaybettiğini bildirmişti.