Yunanistan'da aşırı turizm endişesi: Turiste vergi geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
08:03
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
08:18
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
08:41
3 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
08:54
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
09:05
3 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
09:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
10 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
09:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
11:32
1 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
11:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
12:09
3 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
18:56
2 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
19:04
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
19:16
8 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
19:47
3 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
20:18
1 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:33
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin'in açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum
20:46
2 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
20:55
1 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
21:04
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
21:16
1 dk
ÖZEL HABER
Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor
21:41
5 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
22:04
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
22:15
3 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
22:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
22:43
1 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
23:22
3 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
23:34
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
23:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda rekor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:09
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yunanistanda-asiri-turizm-endisesi-turiste-vergi-geliyor-1087810517.html
Yunanistan'da aşırı turizm endişesi: Turiste vergi geliyor
Yunanistan'da aşırı turizm endişesi: Turiste vergi geliyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan, aşırı turizmin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, adalara gelen tüm... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T10:06+0300
2024-09-09T10:07+0300
dünya
yunanistan
kiriakos miçotakis
kiryakos miçotakis
kapıda vize
türkiye
turizm
atina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084907030_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15acc24f7244d2eb9cc371e1c23ea672.jpg
Yunanistan, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.Başbakan Kyriakos Mitsotakis, özellikle popüler turistik bölgelerdeki ziyaretçi yoğunluğunu hafifletmeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.NTV'nin aktardığı habere göre bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.'Aşırı turizm' endişe yarattıÜlkeye pandemi sonrası dönemde rekor sayıda ziyaretçi gelmeye devam ediyor.Yunanistan 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü ülke için hayati önem taşıyor.Mitsotakis yaptığı konuşmada Yunanistan'ın bazı bölgelerinin “aşırı turizm” sorunuyla karşı karşıya olduğu yönündeki endişelerini yineledi.Popüler adalardan daha fazla para alınacakMiçotakis dün Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi.Ayrıca düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi de arttırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak. Nisan-Ekim döneminde alınan konaklama vergisi de arttırılacak.Ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin Euro yatırması gerekecek.Kısa dönem kiralamaya sonMiçotakis ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi.Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini söyledi.Tatil amaçlı kiralamalar 2019'dan 2023'e kadar yıllık ortalama yüzde 28 artmıştı. Ancak kısa dönemli kiralamalar ülkedeki konut krizini körüklüyor. Bu durum yüksek tüketici fiyatlarıyla birlikte son dönemdeki siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/uc-gunluk-tatilde-midilliye-akin-hudut-kapisinda-uzun-kuyruklar-olustu--1087448275.html
yunanistan
atina
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/10/1084907030_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ccedf0247a1de6a7c4281801436fa4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan turizm vergisi, yunanistan turizm vergi, türkiye yunanistan turizm
yunanistan turizm vergisi, yunanistan turizm vergi, türkiye yunanistan turizm

Yunanistan'da aşırı turizm endişesi: Turiste vergi geliyor

10:06 09.09.2024 (güncellendi: 10:07 09.09.2024)
© AAkapıda vize
kapıda vize - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© AA
Abone ol
Yunanistan, aşırı turizmin olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, adalara gelen tüm yolculardan ek ücret alınacağını ve konaklama vergilerinin artırılacağını da söyledi.
Yunanistan, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, özellikle popüler turistik bölgelerdeki ziyaretçi yoğunluğunu hafifletmeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.
NTV'nin aktardığı habere göre bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.

'Aşırı turizm' endişe yarattı

Ülkeye pandemi sonrası dönemde rekor sayıda ziyaretçi gelmeye devam ediyor.
Yunanistan 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü ülke için hayati önem taşıyor.
Mitsotakis yaptığı konuşmada Yunanistan'ın bazı bölgelerinin “aşırı turizm” sorunuyla karşı karşıya olduğu yönündeki endişelerini yineledi.

Popüler adalardan daha fazla para alınacak

Miçotakis dün Selanik Uluslararası Fuarı'nda yaptığı yıllık konuşmada, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından “çok endişe duyduğunu” ve ücret almaya başlayacağını söyledi.
Ayrıca düzenlemeye göre, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisi de arttırılacak. Diğer yandan Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos'ta daha fazla olacak. Nisan-Ekim döneminde alınan konaklama vergisi de arttırılacak.
Ülke ayrıca “Altın Vize” olarak adlandırılan programda da değişikliğe gidiyor. Daha önce yabancıların sınırsız oturum vizesi alabilmeleri için mülk satın almaları gerekiyordu. Yeni düzenlemeye göre bu vizeyi almak isteyenlerin yerel girişimlere en az 250 bin Euro yatırması gerekecek.

Kısa dönem kiralamaya son

Miçotakis ayrıca Atina'nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını söyledi.

Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini söyledi.

Tatil amaçlı kiralamalar 2019'dan 2023'e kadar yıllık ortalama yüzde 28 artmıştı. Ancak kısa dönemli kiralamalar ülkedeki konut krizini körüklüyor. Bu durum yüksek tüketici fiyatlarıyla birlikte son dönemdeki siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
YAŞAM
Üç günlük tatilde Midilli'ye akın: Hudut kapısında uzun kuyruklar oluştu
30 Ağustos, 11:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала