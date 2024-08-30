https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/uc-gunluk-tatilde-midilliye-akin-hudut-kapisinda-uzun-kuyruklar-olustu--1087448275.html
Üç günlük tatilde Midilli'ye akın: Hudut kapısında uzun kuyruklar oluştu
Üç günlük tatilde Midilli'ye akın: Hudut kapısında uzun kuyruklar oluştu
Sputnik Türkiye
Zafer Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilet tatilciler Midilli Adası'na adeta akın etti. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:00+0300
2024-08-30T11:00+0300
2024-08-30T11:00+0300
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Üç günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin seçimi Midilli oldu. Balıkesir Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruklar oluştu. 2-3 bin kişinin geçmesi bekleniyorYeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti. Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale, üç günlük periyotta 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2-3 bin arasında tatilcinin adaya geçmesini beklediklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/midilli-adasina-gecislerdeki-yogunluk-suruyor-gunde-en-az-10-sefer-yapiliyor-1084955117.html
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türkiye, yunanistan, midilli, tatil
türkiye, yunanistan, midilli, tatil
Üç günlük tatilde Midilli'ye akın: Hudut kapısında uzun kuyruklar oluştu
Zafer Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilet tatilciler Midilli Adası'na adeta akın etti. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu.
Üç günlük tatili fırsat bilen tatilcilerin seçimi Midilli oldu. Balıkesir Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruklar oluştu.
2-3 bin kişinin geçmesi bekleniyor
Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.
Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale, üç günlük periyotta 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2-3 bin arasında tatilcinin adaya geçmesini beklediklerini dile getirdi.